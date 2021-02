Codice fiscale: servizio online di verifica massiva

L'Agenzia delle Entrate offre, a chi gestisce molti utenti e clienti, interrogazioni massive del codice fiscale in Anagrafe Tributaria: vediamo come fare.

Con il Servizio Anagrafico Massivo SM1.02 – Verifica del codice fiscale dell’Agenza delle Entrate, banche e assicurazioni, operatori finanziari e gestori di utenze, fino al 30 giugno 2021 possono verificare l’esistenza del codice fiscale e la corrispondenza con i dati in Anagrafe Tributaria, acquisendo le informazioni corrette dove esistano errori o lacune. Il servizio consente dunque ai soggetti con una organizzazione molto complessa e con un numero assai vasto di clienti di automatizzare questa specifica interrogazione (massimo 100mila posizioni per ogni singola richiesta). Con Anagrafico Massivo SM1.02 si può anche ricercare un determinato soggetto, effettuando l’interrogazione per codice fiscale o per dati anagrafici in base ai dati riportati in Anagrafe tributaria.

I soggetti con un numero limitato di codici fiscali da verificare possono invece il servizio ad accesso libero accesso (verifica di un codice per volta).

Verifica Codice Fiscale con il calcolatore online su PMI.it

Per accedere al servizio di controllo massivo è invece necessario anche essere accreditati al Sid (Sistema di Interscambio). In pratica, tramite il Sid si comunicano gli elenchi dei clienti il cui codice fiscale è da verificare ed il servizio risponderà restituendo l’esito della ricerca comparata nell’Archivio anagrafico, soggetto per soggetto. Le informazioni arrivano via PEC. Chi accede per la prima volta al servizio, può verificare tanti codici fiscali quante sono state le comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente. I soggetti che invece hanno già utilizzato il servizio in passato, possono ottenere il riscontro su un numero di codici fiscali pari al 20% delle comunicazioni.

Per preparare il file elenco da trasmettere è disponibile un software apposito, scaricabile dalla sezione “Software SID” (area servizi telematici) del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In caso di problemi, si può chiedere assistenza telefonica al numero verde 800.863.116, (8:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì; 8:00 – 14:00 il sabato).