Bandi PA: gare Consip da 300 milioni per rinnovare i pc

Due nuovi bandi di gara Consip per rinnovare i dispositivi informatici della PA: pc, workstation, monitor, stampanti e apparecchiature multifunzione.

Consip promuove due nuove gare finalizzate a rinnovare il parco dei dispositivi informatici della PA, basate su un plafond complessivo di 300 milioni di euro e utilizzabili anche nell’ambito della realizzazione dei progetti del PNRR.

I due bandi di gara sono volti ad attivare contratti “pronti all’uso” per l’acquisto di pc, workstation grafiche, monitor, stampanti e apparecchiature multifunzione.

Pc, workstation e monitor

La prima gara Consip riguarda nel dettaglio l'acquisto di 210 mila personal computer a basso impatto ambientale, 25mila workstation grafiche e 30mila monitor. È suddivisa in 6 lotti merceologici e prevede l'acquisizione di pc desktop e pc all-in-one di diverse tipologie a basso impatto ambientale, con sistema operativo a scelta tra Linux e Microsoft Windows 11 Pro e relativi servizi connessi ed opzionali, oltre a workstation grafiche e monitor professionali ad alte prestazioni.

Stampanti e apparecchiature multifunzione

La seconda gara, invece, coinvolge 65mila stampanti e 35mila apparecchiature multifunzione. È suddivisa in 5 lotti merceologici e coinvolge stampanti ad uso personale, stampanti di rete e apparecchiature multifunzione in bianco e nero e a colori, con formati di stampa in A4 e A3.

Sostenibilità ambientale e PNRR

La sostenibilità ambientale che caratterizza tutti i dispositivi informatici coinvolti nelle due gare, in particolare, rende le iniziative idonee a essere utilizzate anche per gli acquisti mirati alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR.

Le scadenze per la presentazione delle offerte sono fissate per il 27 giugno (gara “pc desktop, workstation e monitor” e per il 3 luglio “gara “stampanti e apparecchiature multifunzione”.