PNRR e trasformazione digitale al Forum PA

Dal 21 al 25 giugno è di scena Forum PA 2021, l'innovazione della Pubblica Amministrazione grazie al Recovery Plan e al PNRR: eventi gratuiti in digitale.

Forum PA 2021, dal 21 al 25 giugno in versione online, nonostante la pandemia Covid resta più grande evento digitale sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione, prevedendo quest’anno oltre 200 eventi gratuiti in streaming per confrontarsi sulle azioni necessarie ad attuare i progetti del PNRR e far ripartire l’Italia. Per tutti i cinque giorni, diversi rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico affronteranno i temi centrali per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla base del Recovery Plan: trasformazione digitale, transizione verde, inclusione sociale e innovazione smart della PA.

Sono in programma cinque grandi eventi di Scenario e Talk dedicati a temi verticali, come smart city e pagamenti digitali. Si terranno anche le Rubriche PA, incontri a cura di importanti amministrazioni centrali e locali, le Academy per aggiornarsi sui temi di maggiore attualità per i dipendenti pubblici, le “Conversazioni con…” ministri e studiosi, rappresentanti di spicco del mondo pubblico e privato, oltre a seminari per raccontare progetti, esperienze pratiche e casi di successo realizzati dalle aziende partner. Nella giornata di apertura interverrà il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

L’attuazione del PNRR è una grande sfida collettiva e la pubblica amministrazione ne sarà il motore – sottolinea Gianni Dominici, Direttore generale di FPA – questa premessa è ormai condivisa a livello europeo e nazionale.

Lo dimostra la grande attenzione sui temi legati alla PA, dal reclutamento alle competenze e alla semplificazione, e i recenti importanti provvedimenti che a livello governativo si stanno mettendo in campo. Per realizzare le Missioni del PNRR però è fondamentale connettere tutti soggetti dell’innovazione che lavoreranno per realizzare le linee di intervento del Piano.

Per partecipare agli eventi in streaming è necessario iscriversi attraverso il portale dedicato. Il programma completo degli eventi, in continuo aggiornamento è consultabile sul sito della manifestazione.