Cedolino NoiPA: a novembre stipendio più bonus

Disponibile online dal 2 novembre il cedolino NoiPA di novembre 2024: già visibili i dettagli sugli importi degli stipendi per i dipendenti statali, comprese le trattenute e i bonus spettanti.

Come di consueto, è possibile verificare l’importo esatto dello stipendio netto mensile, ma per conoscere tutte le voci retributive che lo compongono, inclusi conguagli e somme integrative, sarà necessario attendere la metà del mese.

CALCOLO STIPENDIO NETTO ONLINE

Bonus in busta paga NoiPA a novembre

Bonus Maroni in busta paga a novembre 23 Ottobre 2024 La novità di novembre 2024 è l’accredito del Bonus Maroni per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che avevano maturato il diritto alla pensione con Quota 103 ed hanno invece scelto di rimanere al lavoro rchiedendo in cambio il versamento diretto in busta paga della propria quota di ritenuta IVS (coperta in questo caso dallo Stato): si tratta di un +10% rispetto dell’imponibile, che invece di finire in trattenuta previdenziale arriva assieme allo stipendio. A novembre si paga il bonus all’ultima categoria di aventi diritto.

Il cedolino di novembre può contenere poi anche altre voci straordinarie, come bonus madri lavoratrici o il taglio del cuneo fiscale per chi ne ha diritto. Tali incentivi, previsti per specifiche categorie di dipendenti, sono applicati automaticamente in base alla posizione personale e alla tipologia di contratto.

Ricordiamo che a ottobre erano invece scattati gli aumenti tabellari e fissi previsti dal rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca”.

Cedolino NoiPA con accesso via SPID, CIE o CNS

Cedolino NoiPA: nuova procedura per visualizzarlo 1 Ottobre 2024 Per verificare il cedolino e il dettaglio degli importi, gli utenti devono effettuare il login su NoiPA utilizzando credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta entrati, si può accedere alla sezione “Stipendiali” per consultare i pagamenti aggiornati, incluse le voci retributive e le eventuali integrazioni.

Chi accede tramite CIE di livello 3 o con Carta Nazionale dei Servizi non ha bisogno di richiedere l’OTP, mentre con SPID di livello 2 o con CIE di livello 2 serve l’autenticazione a due fattori.

Quando visualizzare gli importi di novembre

La procedura di emissione degli stipendi di novembre è stata attivata da NoiPA il 30 ottobre. Tuttavia, data la festività del 1° novembre, alcuni utenti potrebbero riscontrare un ritardo nella pubblicazione dell’importo netto sul sito.

In questo caso, il cedolino completo e le informazioni dettagliate sugli importi saranno consultabili a partire dal 2 novembre.

Come leggere la busta paga su NoiPA

La busta paga su NoiPA è divisa in due sezioni: informazioni generali e dati personali.

La prima parte riporta l’inquadramento (comprese le detrazioni spettanti), lo stipendio netto (competenze fisse e accessorie, ritenute, conguagli, quinto cedibile, ecc.) e gli importi progressivi (imponibile e imposte).

La seconda parte del cedolino contiene il dettaglio della retribuzione, con l’analisi delle competenze, delle componenti, delle ritenute e conguagli fiscali e previdenziali.

Solitamente, i dipendenti pubblici ricevono i pagamenti tramite accredito sul conto entro fine mese, con la possibilità di conoscere l’importo preciso dello stipendio successivo entro i primi del nuovo mese.

Le date di pagamento degli stipendi pubblici sono stabilite dall’allegato 1 del DL 350/2001, definite in base alla modalità (conto corrente bancario o postale):

gli stipendi NoiPA da gennaio a novembre sono pagati dal giorno 22 al 27 del mese

lo stipendio di dicembre e la tredicesima sono pagati dal 14 al 16 del mese

Per la mensilità di novembre, l’accredito dello stipendio NoiPA è atteso entro il 22 novembre, perchè il 23 cade di sabato.