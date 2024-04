Servizio Civile Universale: graduatorie 2024 e calendario pagamenti

Calendario date di pagamento degli assegni mensili con arretrati agli operatori volontari del Servio Civile Universale relative al mese di marzo.

Ai nastri di partenza l’avvio in servizio degli operatori volontari (OV) ammessi all’ultimo Bando di selezione per il Servizio Civile Universale, il cui termine ultimo è fissato per il prossimo 28 maggio.

In arrivo anche i pagamenti della mensilità di marzo per gli OV già in servizio. Vediamo tutto.

Graduatorie OV per il Servizio Civile Universale 2024

La funzionalità per la loro trasmissione sarà invece attivata entro il 1o maggio, con scadenza fissata al 15 maggio 2024.

La Circolare 19 aprile 2024 fornisce tutte le indicazioni agli Enti di Servizio civile sull’iter da seguire, in attuazione dell’art.7 del Bando di selezione del 22 Dicembre 2023.

Pagamento assegni SCU con arretrati

La comunicazione relativa alle date di accredito dell’assegno mensile in favore degli operatori volontari SCU sottolinea che l’assegno di marzo comprende anche gli eventuali arretrati, che saranno pagati secondo questo calendario:

26 aprile 2024 : in pagamento gli assegni di servizio civile relativi al mese di marzo, con eventuali arretrati agli operatori volontari del servizio civile impiegati in progetti all’estero;

: in pagamento gli assegni di servizio civile relativi al mese di marzo, con eventuali arretrati agli operatori volontari del servizio civile impiegati in progetti all’estero; 29 aprile 2024 : in pagamento gli assegni di servizio civile relativi al mese di marzo 2024 con arretrati a beneficio degli operatori volontari del servizio civile impiegati in progetti Corpi Civili di Pace;

: in pagamento gli assegni di servizio civile relativi al mese di marzo 2024 con arretrati a beneficio degli operatori volontari del servizio civile impiegati in progetti Corpi Civili di Pace; 30 aprile 2024: in pagamento gli assegni di servizio civile relativi al mese di marzo più arretrati agli operatori volontari del servizio civile impiegati in progetti nazionali.

Gli assegni sono comprensivi della maggiorazione per l’inflazione e caratterizzata dal passaggio da 444,30 euro a 507,30 euro.