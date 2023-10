STARTech: formare e assumere giovani tecnici per l’Industria 4.0

Il nuovo percorso formativo teorico-pratico per favorire la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani tecnici in ambito Industria 4.0.

Nasce il nuovo percorso formativo teorico-pratico per favorire la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani tecnici per l’Industria 4.0.

STARTech, promosso dal Gruppo TESYA in collaborazione con la rete delle Opere Salesiane in Europa, rappresenta una risposta concreta al mismatch tra l’alta domanda e la bassa offerta di tecnici specializzati, in un contesto caratterizzato invece dalla crescita delle ricerche per gli addetti all’area installazione e manutenzione.

Il progetto formativo, che prende il via in Italia in quanto sede del Gruppo e della Fondazione ITS Meccatronica Salesiani di Sesto San Giovanni (MI), vanta una portata internazionale e sarà successivamente esteso in altri Paesi europei.

Ideato in collaborazione con la Federazione Nazionale CNOS-FAP, CNOS FAP Lombardia, ITS Meccatronica e Gi Group, il percorso si basa su un’alternanza tra ore di formazione in aula e ore di affiancamento al lavoro in azienda, grazie al finanziamento della Regione Lombardia con la modalità prevista per l’apprendistato.

Obiettivo dell’iniziativa è introdurre 25 giovani neodiplomati ITS alla professione di Tecnico Meccatronico Industriale e Tecnico Meccatronico Marino, annoverati tra i profili professionali maggiormente richiesti dalle realtà aziendali nazionali. Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di specializzazione tecnica professionale.

Come Gruppo prevediamo da qui al 2025 di incrementare le figure tecniche specializzate di circa il 25%, assumendo 300 tecnici, di cui 200 in Italia, per proseguire il nostro percorso di crescita volto a creare valore in nuove opportunità di business legate alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla sharing economy – afferma Lino Tedeschi, Presidente e CEO del Gruppo TESYA.