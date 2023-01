Concorso Agenzia Entrate: la prima prova slitta a marzo

Bonus affitti commerciali Covid anche per aziende all’ingrosso con attività al dettaglio in zona rossa nel 2020: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

I concorsi pubblici escono dalla Gazzetta Ufficiale

Con il portale unico del reclutamento inPA, dal 2023 i bandi di concorso non sono più pubblicati in Gazzetta Ufficiale in via obbligatoria.