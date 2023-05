Manager su LinkedIn, ecco 5 buone ragioni per essere presenti online

Perché è utile al manager curare la sua presenza su LinkedIn? In questa guida analizziamo i motivi per cui tale social è utilissimo ai dirigenti d'azienda.

LinkedIn è il social network professionale più importante al mondo (secondo le statistiche, la piattaforma conta ad oggi circa 830 milioni di utenti) e si rivela una piattaforma che offre molte opportunità per professionisti e imprese, in particolar modo per i manager.

A differenza di quanto si possa pensare, infatti, LinkedIn non è soltanto utile per cercare lavoro ma è anche uno strumento validissimo per specifici obiettivi di business e carriera.

In questo articolo ci concentreremo sull’utilità che la piattaforma può avere per i manager. Ecco, dunque, 5 buone ragioni per cui i manager dovrebbero essere presenti su LinkedIn.

Manager su LinkedIn: la piattaforma per fare rete e mostrare competenze

Una delle ragioni per cui i manager dovrebbero essere presenti su LinkedIn è che tale social media permette innanzitutto di ampliare la propria rete professionale.

Della community di LinkedIn fanno parte i migliori professionisti, imprenditori e manager che operano in tutto il mondo. Si tratta, cioè, dello strumento ideale per espandere la propria rete professionale.

Un dirigente alla ricerca di nuove opportunità e partnership può utilizzare questo social per connettersi con altri esperti che operano nel medesimo settore.

Inoltre, LinkedIn è uno dei modi migliori attualmente a disposizione per mostrare le competenze professionali.

Attraverso il profilo LinkedIn, i manager possono condividere i loro successi, le loro competenze e le loro esperienze lavorative, dimostrando la loro autorità nel loro settore.

Social Media come fonte di visibilità e informazione

La terza ragione per cui un manager dovrebbe essere presente su LinkedIn con un proprio profilo è legata alla visibilità.

Questo social, infatti, permette non solo di mostrare i propri successi, ma anche di far conoscere la propria attività alla community.

Essere presenti su LinkedIn può aumentare la visibilità della propria azienda, dato che i manager possono utilizzare LinkedIn per pubblicare contenuti di qualità che la citano o la riguardano.

Inoltre, la piattaforma consente di partecipare alle conversazioni e interagire con altri professionisti. Ciò può portare a un aumento della visibilità dell’attività, perché agisce proprio su due elementi fondamentali: la reputazione e la credibilità.

Un profilo su LinkedIn, ovviamente a patto che il dirigente lo utilizzi a dovere, può essere sfruttato per dare credibilità, aumentare la brand awareness ed i contatti aziendali.

Aggiornare costantemente il proprio profilo con esperienze, attività aziendali e contenuti utili per gli utenti è un passo fondamentale per costruire la presenza online. Non solo quella del manager, ma anche e soprattutto quella dell’azienda per cui lavora.

Migliorare il business con la presenza su LinkedIn

Questo social media, inoltre, non è solo fonte di visibilità e di contatti, ma anche di informazioni.

Dato che la stragrande maggioranza dei professionisti attualmente attivi e provenienti da ogni parte del globo condivide, ogni giorno, novità e aggiornamenti relativi al proprio settore, i manager possono sfruttare queste informazioni per mantenersi aggiornati.

In altre parole, uno dei tanti usi che i dirigenti possono fare di LinkedIn è anche quello di aggiornamento. La piattaforma può quindi essere sfruttata per acquisire nuove competenze e conoscenze e, al contempo, per stare al passo con le tendenze del mercato.

Infine, un quinto motivo per cui la presenza dei manager su LinkedIn è fondamentale è legato al lavoro stesso del dirigente.

Abbiamo infatti accennato in apertura che questo social media è spesso utilizzato da chi cerca lavoro. Grazie alla possibilità di pubblicare offerte e posizioni aperte, i manager possono utilizzare LinkedIn per portare in azienda nuovo personale qualificato.

Un profilo ben curato darà, come detto, visibilità e credibilità all’azienda, attraendo i migliori potenziali candidati presenti sul mercato.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera