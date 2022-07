Fondo Sanarti Artigiani: proroga prestazioni e indennità Covid

Vaccino Covid: autorizzata la quarta dose per tutti gli over 60, secondo booster contro la malattia grave, vaccino contro le nuove varianti a settembre.

Impennata di contagi da Coronavirus in Italia: i dati aggiornati di luglio sui casi e i vaccini Covid-19 in Italia pubblicati dal Ministero della Salute.

Covid, estate: contagi e regole di viaggio

Guida alle regole Covid per viaggiare in Italia, Europa e nel resto del mondo quest’estate: tutte le regole caso per caso e Paese per Paese.