Rappresentanti fiscali: regole, istruzioni e scadenze 2025

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’attestazione dei requisiti e la prestazione della garanzia per assumere il ruolo di rappresentante fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 aprile 2025 n. 186368, ha definito le istruzioni operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia necessaria per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, come previsto dalla nuova normativa.

Con il decreto MEF del 9 dicembre scorso erano stati individuati i criteri per l’accesso a tale ruolo, oltre alle modalità di rilascio della garanzia.

Rappresentanza fiscale: istruzioni per la dichiarazione

La dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi deve essere presentata presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

Nel caso di rappresentante diverso da persona fisica, la dichiarazione va resa da tutti i rappresentanti persone fisiche, indicati nel modello.

Nel caso di sostituzione o nuova nomina, la dichiarazione va resa dagli stessi soggetti assieme alla al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva.

Garanzie: regole e massimali

La garanzia può invece essere prestata sotto forma di cauzione (in titoli di Stato o garantiti dallo Stato) oppure sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria. Il valore massimale minimo varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

30mila euro da due a nove soggetti;

100mila euro da dieci a cinquanta soggetti;

300mila euro da cinquantuno a cento soggetti;

000.000 euro da centouno a mille soggetti;

000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano oltre mille soggetti.

Scadenze da rispettare

Con decorrenza a partire dalla data di comunicazione dell’esito positivo del controllo sulla garanzia e sui requisiti posseduti, il richiedente è abilitato ad operare come rappresentante fiscale.

Ai soggetti che già operano come rappresentanti fiscali sono concessi 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del 17 aprile per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorsi inutilmente i quali scatta la cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d’ufficio.

A breve sarà disponibile anche un servizio online per la consultazione dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione e prestato l’eventuale garanzia dovuta.