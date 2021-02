Virtual Job Meeting Engineering: colloqui e workshop

Colloqui con le aziende e orientamento in occasione del Virtual Job Meeting dedicato ai giovani ingegneri in programma il prossimo 18 febbraio.

È dedicato ai giovani ingegneri, ai laureati e laureandi in questa disciplina, il Virtual Job Meeting Engineering promosso da Jobmeeting e in programma per il 18 febbraio 2021. Un appuntamento online che permetterà ai partecipanti di incontrare le aziende del settore e candidarsi alle offerte di lavoro, entrando in contatto con i responsabili delle risorse umane.

Durante l’evento sarà anche possibile partecipare a diversi webinar, workshop online e altre iniziative di orientamento rivolte a chi ha avviato un percorso di formazione in ambito ingegneristico. Stando ai recenti report stilati da Unioncamere, le figure specialistiche in questo comparto sono tra le più ricercate dalle aziende, tanto che nel corso del 2020 è aumentata la difficoltà di reperimento di esperti tecnici e in particolare di ingegneri civili.

Per partecipare all’evento online è sufficiente registrarsi online e avere a disposizione un PC o uno smartphone connesso a Internet. Sarà possibile inviare il proprio CV in formato pdf mettendolo a disposizione dei recruiters. Il calendario completo verrà pubblicato qualche giorno prima dell’evento virtuale.