Lavoro: opportunità per Digital HR in tutta Italia

Experis annuncia la ricerca di 50 Senior Recruitment Consultant HR esperti nel settore IT e richiesti in varie città italiane.

La ricerca di profili specializzati in ambito IT è destinata ad aumentare nel corso del 2021. Secondo una recente survey condotta da Experis, brand di ManpowerGroup, tra le figure più ricercate compaiono Developer, Machine Learning Specialist e Cloud Architect.

La stessa Experis ha in programma di aumentare il proprio organico con l’ingresso di 50 nuove figure specializzate in ambito Risorse Umane, con esperienza e passione dei settori IT e Digital. Le risorse sono chiamate a promuovere lo sviluppo di progetti Employer Branding e servizi collegati, come l’area del Recruiting 4.0 (ad esempio lo sviluppo Hackathon, Coding Game, Coding Challenge, Chatbot, Virtual Assessment.)

All’interno del team della ricerca e selezione di Experis si aprono quindi nuove opportunità, che fanno seguito al successo della prima RecruITment Academy di ManpowerGroup per la formazione di figure junior al fine di diventare dei recruITment Consultant.

Le ricerche sono aperte in diverse città italiane:

Milano (Senior Consultant Milano, Team Manager Milano);

Torino (Senior Consultant Torino, Team Manager Torino);

Genova (Senior Consultant Genova, Team Manager Genova);

Firenze (Senior Consultant Firenze);

Roma, Napoli e Bari (Senior Consultant Roma, Senior Consultant Napoli, Team Manager).

Per candidarsi è necessario accedere al portale ufficiale di Experis e prendere visione dei singoli annunci di lavoro.