Franchising e lavoro: il futuro è ora

Dal franchising arrivano nuove occasioni di business per aspiranti imprenditori, in un mercato trasformato dalle recenti incertezze economiche.

Riflettori puntati sul “Salone Franchising” evento di riferimento per il settore, in Italia e all’estero. Giunto alla sua 36esima edizione, il Salone 2023 è di scena a Milano, dal 19 al 21 ottobre.

Fino ad oggi, ha supportato la crescita di Franchisor e Franchisee ed esperti del settore grazie ad analisi di mercato e dei trend principali che interessano questo mercato.

Nel corso del 2022, nonostante le incertezze legate allo scenario macro-economico, il modello imprenditoriale alla base di questa formula di business si è confermata un vero successo, con l’edizione 2023 che sarà focalizzata sui nuovi trend.

Come ha spiegato Mario Resca, Presidente Confimprese:

Nel 2023 su una stima di 3mila aperture di nuovi punti vendita delle nostre imprese associate, circa la metà sono in franchising.

“Un traguardo che testimonia la buona tenuta del modello, motore decisivo per lo sviluppo del Paese che a causa della pandemia è stato costretto a guardarsi all’interno, ripulire le proprie reti selezionando con maggiore accuratezza i propri partner e fornendo agli stessi – diventati più esigenti – offerte meglio strutturate per un consumatore che analizza i prodotti e acquista non solo dove c’è un’offerta adeguata per le sue esigenze di portafoglio, ma anche dove c’è innovazione”.

Punto di riferimento per i brand che vogliono illustrare i vantaggi dell’affiliazione con il proprio marchio agli aspiranti imprenditori che vogliono aprire un’attività e proporsi al mercato, il Salone offre anche la possibilità di fare networking per definire nuove partnership.