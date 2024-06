Il 26 giugno Summit 2024 dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia

Main Regional Summit 2024: il 26 giugno i Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia discutono di territorio, impresa e futuro.

Giovedì 26 giugno i Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia daranno vita alla terza edizione del “Main Regional Summit 2024“. L’evento, che si terrà nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Mantova, rappresenta un’importante occasione di confronto con istituzioni, aziende e protagonisti del territorio lombardo.

Quest’anno, il focus sarà sul rapporto tra le nuove generazioni e il mondo imprenditoriale, tema centrale della relazione del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Jacopo Moschini, che aprirà il convegno.

Main Regional Summit: i focus 2024

L’evento si terrà presso l’Atrio degli Arcieri del Palazzo Ducale di Mantova, in Piazza Lega Lombarda 2, a partire dalle ore 14:30.

L’evento vedrà una serie di tavole rotonde, moderate dalla giornalista e conduttrice Mediaset Stefania Scordio, dove si discuterà di vari temi tra cui il supporto politico alla crescita dei giovani, la comunicazione con le nuove generazioni, gli strumenti per fare innovazione e le strategie per attrarre e trattenere talenti nelle aziende, con particolare attenzione al ruolo dell’associazionismo.

La presenza di manager di aziende di spicco ed esperti di settore, nella cornice dell’ampio programma di discussioni e confronto, promettono un evento ricco di spunti e opportunità. Tra gli speacker segnaliamo anche la presenza di Giangiacomo Corno, Managing director di Triboo Media (editore di PMI.it), che interverrà nel panel “Meet Your Future: la partnership per i giovani talenti lombardi”.

Programma dettagliato dell’evento

14.30 : Registrazione dei partecipanti

: Registrazione dei partecipanti 15.00 : Saluti istituzionali Istituzioni del territorio Gurkan Yildirim, Presidente Yes for Europe

: Saluti istituzionali 15.15 : Apertura dei lavori Jacopo Moschini, Presidente Comitato Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia

: Apertura dei lavori 15.30 : “La politica a supporto dei giovani: come comunicare con le nuove generazioni” Simona Tironi, Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro Regione Lombardia Gianluca Gazzoli, Conduttore Radio e TV, Podcaster, Creator Bianca Arrighini, CEO & co-founder Factanza Media

: “La politica a supporto dei giovani: come comunicare con le nuove generazioni” 16.00 : Intervista doppia Modera Gianluca Gazzoli, Conduttore Radio e TV, Podcaster, Creator Jacopo Moschini, Presidente Comitato Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia Maria Anghileri, Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria

: Intervista doppia 16.15 : “Generazioni a confronto: strumenti e opportunità per innovare” Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia Marco Maillaro, Manager Area Nord e Sardegna Telematica Italia Srl Giovanni Schiaffino, Head of Private Banking Banca Investis S.p.A.

: “Generazioni a confronto: strumenti e opportunità per innovare” 16.45 : “Territorio, Giovani e Imprese: attraction e retention, quale ruolo per l’associazionismo?” Rachele Grassini, Presidente Politics Hub Vittorio Marenghi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Mantova Federico Chiarini, Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda

: “Territorio, Giovani e Imprese: attraction e retention, quale ruolo per l’associazionismo?” 17.15 : “Meet Your Future: la partnership per i giovani talenti lombardi” Emiliano Novelli, CEO University Box Giangiacomo Corno, Managing Director Triboo Matteo Lucchi, CEO Eumetra

: “Meet Your Future: la partnership per i giovani talenti lombardi” 17.30 : Chiusura dei lavori Barbara Cimmino, Vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti Confindustria

: Chiusura dei lavori

Protagonisti e interventi di rilievo

Come si evince dal programma, il summit vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di spicco tra cui Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova, Gurkan Yildirim, Presidente Yes for Europe, e Simona Tironi, Assessore Istruzione, Formazione Lavoro Regione Lombardia.

Interverranno inoltre Bianca Arrighini, CEO & co-founder Factanza Media, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia, Marco Maillaro, Manager Area Nord e Sardegna Telematica Italia Srl, Giovanni Schiaffino, Head of Private Banking Banca Investis S.p.A., Rachele Grassini, Presidente Politics Hub, Vittorio Marenghi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Mantova, Federico Chiarini, Presidente Giovani Imprenditori Assolombarda, Emiliano Novelli, CEO University Box, Giangiacomo Corno, Managing Director Triboo, Matteo Lucchi, CEO Eumetra, e Barbara Cimmino, Vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti Confindustria.

Il “Main Regional Summit 2024” è dunque un appuntamento per chiunque sia interessato all’innovazione, alla crescita e al futuro del mondo imprenditoriale in Lombardia.

