Aiutare imprese e investitori a generare innovazione e crescita sostenibile: cos’è Futurea, la giovane challenger company italiana che si propone come “fabbrica di startup” offrendo tecnologia e competenze.

L’innovazione rappresenta il principale strumento di generazione di ricchezza e una leva fondamentale per incentivare la crescita del business delle PMI: su questo principio si basa l’attività di Futurea, la giovane challenger company italiana nata con l’ambizioso obiettivo di creare valore mettendo a disposizione servizi costruiti sulle singole esigenze degli imprenditori.

Futurea, infatti, si propone di aiutare imprese e investitori a generare innovazione e crescita sostenibile partendo dall’interno, offrendo sia la tecnologia sia tutte le competenze necessarie per migliorare il loro posizionamento nel mondo dell’innovazione digitale e favorire l’ingresso in nuovi mercati.

Lanciata nel 2022, Futurea ha sede operativa ad Acireale in provincia di Catania e vanta un team di professionisti con track record rilevante negli investimenti in economia reale, operativi tra Roma e Milano e in grado di interagire efficacemente con diversi stakeholders in materia di finanza d’impresa, dando vita a un ecosistema innovativo caratterizzato da una continua contaminazione reciproca.

Competenze e tecnologia al servizio degli imprenditori

Rivolgendosi alle imprese che vedono nell’innovazione un potente driver di crescita, Futurea opera come “fabbrica di startup” promuovendo il concetto di “value sharing” e portando avanti il modello di “Startup as a Service”, proponendosi come un partner strategico di lungo periodo.

Sono proprio le PMI, infatti, a caratterizzarsi spesso per un gap tecnologico difficile da colmare senza ricorrere alle competenze esterne, indispensabili per implementare le tecnologie più all’avanguardia e per cogliere tutte le opportunità offerte dal mondo digitale.

Anticipando le esigenze del mercato, il team di Futurea offre soluzioni consulenziali diversificate che permettono di creare e innovare insieme alle aziende, attivando un processo di contaminazione di idee e competenze che assicura una valida alternativa all’acquisizione di una nuova società. In questo modo, infatti, le PMI hanno la possibilità di preservare la flessibilità e l’agilità che le caratterizza, riuscendo ad adattarsi all’evolversi del mercato.

Soluzioni complete e integrate per la crescita di PMI e corporate

Startup as a Service (SuaaS) è il servizio principale di Futurea, la soluzione completa per le PMI che vogliono crescere tramite l’innovazione basata su un processo end-to-end. Accompagnando l’imprenditore lungo un percorso di 5 anni, infatti, Futurea segue tutte le attività legate alla creazione e gestione di una nuova startup, dalla fase di progettazione fino alla quotazione in borsa.

Anche le grandi imprese possono beneficiare delle soluzioni di consulenza offerte da Futurea, che ne supporta il percorso di crescita con il servizio Open Innovation as a Service (OIS): uno strumento efficace per incrementare i ricavi facendo leva sulla progettazione, creazione e gestione di una nuova startup.

“Futurea è la prima realtà che supporta le corporate nel processo di crescita senza agire su linee esterne con fusioni e acquisizioni – ha sottolineato Giorgio Ventura, Managing Director di Futurea”.

Futurea Capital, nuovo polo dell’innovazione

Rivolgendosi agli investitori privati e professionali, infine, Futurea ha creato il primo veicolo d’investimento in Italia che investe in modalità “fabbrica di startup”. Futurea Capital è il servizio che crea e detiene il 100% delle startup in cui investe, adottando un modello pioneristico unico nel mercato degli investimenti: le startup, infatti, sono tutte ideate e create da Futurea Capital.

I settori di interesse sono molteplici, dal fintech all’agritech, dalla smart mobility all’healthcare, compresi green energy, cybersecurity e Intelligenza Artificiale.

Futurea Capital rappresenta uno strumento per generare innovazione e posti di lavoro, investendo in economia reale e limitando l’esposizione ai rischi al solo rischio d’impresa.

=> Scopri tutti i servizi offerti da Futurea visitando il sito web ufficiale.