Facebook, Instagram o LinkedIn? Ecco quale social scegliere

Quale social scegliere per la propria attività? Grazie a questa breve guida, scegliere tra Facebook, Instagram e LinkedIn non sarà più un dilemma.

Qual è il sito Social più adatto per la mia attività? Si tratta di una domanda comune, che aziende e professionisti si fanno spesso. Ed è una domanda la cui risposta non è semplice. Il che, molto spesso, si traduce in apertura di profili sui social media senza alcun piano marketing, che pertanto vengono abbandonati dopo aver condiviso solo qualche post.

In questo modo, si finisce per credere che i Social Media siano solo una perdita di tempo quando invece è il contrario: basta scegliere la piattaforma adatta in base alla tipologia di attività che si gestisce. Ecco dunque, di seguito, le caratteristiche dei tre siti social più usati – Facebook, Instagram e LinkedIn – e le variabili da considerare prima di aprire un account aziendale su queste piattaforme.

Facebook per aziende e professionisti

Facebook si rinnova per creare il Metaverso 22 Ottobre 2021 La prima social community da analizzare è Facebook (il futuro Meta), che ad oggi conta il maggior numero di utenti attivi nel nostro Paese. Facebook è anche uno dei primi Social Media ad essere approdato in Italia e, sebbene non stia più monopolizzando la scena come un tempo, rappresenta ancora un’ottima opportunità per raggiungere molti utenti.

La scelta dovrebbe ricadere su Facebook nel caso in cui l’azienda proponga prodotti o servizi per un target non eccessivamente giovane : l’età media degli utilizzatori si è infatti progressivamente alzata negli anni.

: l’età media degli utilizzatori si è infatti progressivamente alzata negli anni. Un altro fattore da non sottovalutare è che Facebook mette a disposizione delle aziende degli strumenti di marketing professionali e dei tool totalmente gratuiti.

e dei tool totalmente gratuiti. Per coloro i quali si occupano di vendita di prodotti, inoltre, c’è anche la possibilità di creare la propria vetrina gratis, utilizzando lo strumento Facebook Shops e realizzando una sorta di e-commerce interno al social stesso.

Instagram per aziende con target giovane

Come fare pubblicità su Instagram 20 Agosto 2021 Il secondo Social Media che viene spesso utilizzato dalle PMI è Instagram. Tuttavia, data la particolarità del social stesso, che si basa essenzialmente sulle immagini, non si tratta di una piattaforma adatta a tutti: di solito, è bene creare un account aziendale su Instagram solo se si è in condizione di garantire delle immagini gradevoli e di qualità ai propri followers.

Anche questa piattaforma possiede strumenti per il business e garantisce alle aziende dei tool per condividere informazioni sui prodotti, quali prezzi e caratteristiche, oltre che la possibilità di acquistare un prodotto reindirizzando l’utente al sito e-commerce dell’attività.

e garantisce alle aziende dei tool per condividere informazioni sui prodotti, quali prezzi e caratteristiche, oltre che la possibilità di acquistare un prodotto reindirizzando l’utente al sito e-commerce dell’attività. Per la presenza di queste funzionalità, generalmente Instagram è utilizzato maggiormente da aziende che vendono prodotti direttamente al consumatore ; questo però non significa che l’accesso sia precluso ai professionisti o a chi si occupa di fornire servizi.

; questo però non significa che l’accesso sia precluso ai professionisti o a chi si occupa di fornire servizi. Attenzione, comunque, al fatto che il target raggiungibile grazie a questa piattaforma è relativamente giovane: anche se l’età media degli utilizzatori si sta nettamente alzando, la maggior parte degli utenti che utilizzando Instagram è under 35.

LinkedIn per il branding e le partnership



Ottimizzare la pagina LinkedIn aziendale: i passaggi fondamentali 8 Luglio 2021 L’ultimo dei tre Social Media che andremo ad analizzare è LinkedIn, la piattaforma del branding per eccellenza: di solito, questo social viene sfruttato dai professionisti per trasmettere le proprie competenze agli altri, per allacciare rapporti professionali con altri professionisti del settore e per fare networking.

I contenuti su LinkedIn sono totalmente incentrati sul business, quindi nella maggioranza dei casi i post saranno visualizzati da altre aziende o professionisti , indipendentemente dal fatto che appartengano o meno allo stesso settore.

saranno visualizzati da , indipendentemente dal fatto che appartengano o meno allo stesso settore. LinkedIn è anche utile per reclutare nuovi dipendenti , cercare una nuova carriera o trovare altre aziende con cui avviare partnership .

, cercare una o trovare altre aziende con cui . Si tratta, insomma, di una piattaforma social adatta alle aziende che sono alla ricerca di opportunità di business interaziendale.

Scegliere il Social Media per la propria attività, dunque, non è così difficile come sembra: basta analizzare il target di riferimento e individuare qual è il social più utilizzato dal target stesso.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera