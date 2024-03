Lavori usuranti 2024: comunicazione obbligatoria entro il 2 aprile

Scadenza 2 aprile 2024 per l’invio della comunicazione obbligatoria con Modello LAV_US sui lavori usuranti e notturni al Ministero del Lavoro: istruzioni.

La comunicazione annuale obbligatoria relativa ai lavori usuranti deve essere inviata entro il 2 aprile 2024, due giorni dopo la data ordinaria di scadenza (di norma il 31 marso di ogni anno) a causa delle festività di Pasqua che ne fanno slittare i termini.

Per le aziende che non inviano il modello LAV_US possono ricevere sanzioni amministrative, oltre alla diffida ad adempiere all’obbligo.

Lavori usuranti e notturni: adempimenti aziendali

I lavori usuranti sono gli addetti a turni notturni ed i lavori delle attività indicate all'articolo 1, comma 1, lettera C del Dlgs 67/2011.

La scadenza per la presentazione dei modelli relativi all’annualità precedente (adempimento previsto del D.M. 20/9/2011), è finalizzata al monitoraggio e all’attestazione dei periodi nei quali ogni dipendente ha svolto attività usuranti come definiti per legge:

addetti a mansioni usuranti (lavoratori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto);

addetti a turni notturni per almeno sei ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque e per un minimo di 64 giorni all'anno oppure che lavorano per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque per l'intero anno;

addetti alla linea catena in imprese con specifiche voci tariffarie INAIL svolgendo mansioni ripetitive;

in imprese con specifiche voci tariffarie INAIL svolgendo mansioni ripetitive; conducenti di veicoli almeno a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

NB: per i lavoratori notturni, in particolare, è necessario indicare, per ogni dipendente, anche il numero di giorni di lavoro notturno svolti nell’anno. La Comunicazione è dovuta:

in riferimento al lavoro notturno a turni (sei ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque), se effettuato per l’intero anno e in via esclusiva, la comunicazione è dovuta in caso di effettuazione di un minimo di 64 giornate;

(sei ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque), se effettuato per l’intero anno e in via esclusiva, la comunicazione è dovuta in caso di effettuazione di un minimo di 64 giornate; per il lavoro notturno senza turni (ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), in caso di svolgimento di almeno 3 ore giornaliere (tra la mezzanotte e le cinque) nell’arco dell’interno anno.

Compilazione Modello LAV_US

IlModello LAV_US si compone di tre sezioni principali:

Datore di Lavoro, con i riferimenti dell’azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, matricola e codici di inquadramento INPS, Codice Cliente INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti, Camera di Commercio o Albo imprese artigiane; Elenco unità produttive in cui si svolgono le attività, con tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti e il periodo in cui si è svolta la lavorazione secondo tali condizioni; Dati di invio, con i dati di chi ha compilato il modello.

Casi particolari

In presenza di fusione tra due aziende, inoltre, l’obbligo di invio della comunicazione deve essere espletato dall’azienda incorporante;

in caso di lavoro in somministrazione, sono obbligate all’invio del modello le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori;

i datori di lavoro devono inviare le comunicazioni per tutti i dipendenti che svolgono lavori usuranti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno maturato i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata.

Procedura di invio dei modelli

Pensione usuranti 2025: domande entro il 1° maggio 23 Febbraio 2024

I datori di lavoro tenuti a comunicare il numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente, quindi, sono tenuti a compilare e inviare il modello "LAV_US" (scaricabile dal sito cliclavoro. gov.it, sezione aziende, con accesso riservato tramite credenziali digitali) entro martedì 2 aprile 2024, inoltrandolo attraverso l'applicativo messo a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro e presentato da:

datore di lavoro,

azienda utilizzatrice per lavoratori somministrati,

intermediari abilitati.

Il mancato invio del Modello LAV_US per i notturni e per linea catena comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, con diffida ad adempiere.