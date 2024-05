Registro Titolari Effettivi, ancora uno stop alla Comunicazione

Non è valido l’avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese.

Comunicazione dei Titolari Effettivi di società e trust al Registro Imprese: superata la scadenza dell’11 aprile, è ancora possibile mettersi in regola.

Aiutare imprese e investitori a generare innovazione e crescita sostenibile: cos’è Futurea, la giovane challenger company italiana che si propone come “fabbrica di startup” offrendo tecnologia e competenze.

Fare impresa In arrivo 250 coworking gratis presso gli uffici postali Sedi con postazioni di lavoro cablate e spazi gratuiti per meeting o formazione: sono finanziati dal PNRR tramite il progetto “Polis” di Poste.

Fare impresa Autoimpiego: fino a 50mila euro a fondo perduto per l’avvio d’impresa DL Coesione: incentivi per avvio d’impresa di giovani e donne disoccupati, con voucher a fondo perduto da 30mila a 50mila euro nel solco di “Resto al Sud”.

e-Commerce Aprire partita IVA per attività online: quando serve e come fare Aprire la Partita IVA per vendere online è sempre necessario? Ecco la normativa di riferimento e come agire in base al canale e alle diverse modalità.

Fare impresa Consulenza e incentivi per investire in Italia Servizi informativi e assistenza (gratuita per gli investimenti esteri in Italia: presentata la piattaformaweb ” Invest in Italy” del MIMIT.