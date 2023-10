Titolare effettivo: guida e servizi Unioncamere per la Comunicazione

Pronto l’iter per la segnalazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prende il via l’iter per la segnalazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

La normativa sull’antiriciclaggio, infatti, prevede l’invio delle comunicazioni sul Titolare Effettivo da parte dei soggetti interessati, entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Titolare effettivo: cos’è il nuovo adempimento

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un'attività o la persona fisica che la possiede o controlla, o ne è beneficiaria. Sono tenuti a segnalare il Titolare Effettivo, effettuando l'autodichiarazione con firma digitale, le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private ma anche trust e istituti similari.

L’identificazione del Titolare Effettivo in modo certo e univoco, in particolare, rappresenta un passo in avanti per garantire la trasparenza delle attività d’impresa e frenare il fenomeno del riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura.

Definizione di titolare effettivo

Secondo il Dlgs. 90/2017, in attuazione della Direttiva UE 2015/849 (normativa antiriciclaggio), il Titolare Effettivo è:

la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Conoscerne l’identità aiuta a garantire la trasparenza delle attività ed evitare il riciclaggio di degli introiti derivanti da attività illecite da parte di imprese che operano sul mercato come semplice copertura.

Registro Titolari Effettivi

L’articolo 21 del Dlgs 231/2007 ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi (T.E.) presso le Camere di commercio, diviso in una Sezione autonoma per imprese con personalità giuridica e persone giuridiche private, oltre a una Sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici ai fini fiscali e istituti giuridici affini.

Comunicazione al Registro Titolari Effettivi: requisiti e regole

La Comunicazione unica d’impresa del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata dagli amministratori delle società, dei fondatori delle fondazioni o dai loro rappresentanti, mentre è in capo ai fiduciari per i trust.

La scadenza dei 60 giorni previsti per completare l’adempimento decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di attuazione (9 ottobre 2023).

Invio Comunicazione con firma digitale

Come fare la firma digitale: rilascio e utilizzo 3 Agosto 2023 Dal momento che è richiesta la firma digitale per l’invio telematico della Comunicazione, il sistema camerale mette a disposizione ID InfoCamere, firma dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) richiedibile online con identificazione via SPID o in video-chiamata con un operatore.

Tutte le regole tecniche per la comunicazione in formato elettronico sono contenute nel Decreto del MIMIT (“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa”) in G.U. n. 93 del 20 aprile 2023.

Guida e servizio Uniocamere per la Comunicazione al T.E.

Unioncamere, con il supporto di InfoCamere, ha realizzato un applicativo che permette di ricevere le comunicazioni dovute e, in seguito, permettere l’accesso e la consultazione delle informazioni a tutti i soggetti autorizzati.

Il sistema camerale ha anche realizzato un apposito manuale operativo, disponibile online sul sito di Unioncamere.



Ulteriori informazioni sull’adempimento sono disponibili nella sezione del Registro Imprese dedicata ai ttolari effettivi