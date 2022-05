Decreto Prezzi, legge approvata: le novità del Dl Ucraina bis

Energia Bonus Energia imprese: come ottenere e cedere il credito Credito d’imposta per le imprese contro il caro prezzi, guida ai requisiti 2022 per ottenere i bonus energia e per cederli, utilizzandoli entro fine anno.

Crisi economica La guerra brucia la ripartenza, stime UE al ribasso per l’Italia Revisione al ribasso per il PIL in Europa, Italia in particolare: inflazione e guerra frenano la ripartenza post-Covid, numeri e previsioni UE 2022.

Commissione Europea Aiuti Covid alle imprese: stop il 30 giugno 2022 Stop agli aiuti di Stato Covid per imprese: il quadro temporaneo UE scade il 30 giugno 2022, ok a periodo transitorio e conversione in sovvenzioni dirette.

Energia Buoni Benzina da 200 euro ai dipendenti di tutti i datori di lavoro privati Buono carburanti da 200 euro per il 2022 esteso a tutti i datori di lavoro, per tutto il 2022 come fringe benefit erogato a qualsiasi titolo: le novità.