Bonus Fotovoltaico 2025: nuovi incentivi, costi e aliquote

Pannelli fotovoltaici: prezzi di mercato in Italia I pannelli fotovoltaici rappresentano una soluzione sempre più accessibile per i privati interessati a ridurre i costi energetici. In generale, un kit con una potenza di circa 600 W può costare tra 1.000 e 1.400 euro. Alcuni fornitori offrono soluzioni plug and play a partire da circa 823,90 euro. Per quanto riguarda i pannelli da balcone, i prezzi variano in base alla potenza e alle specifiche del kit. Il prezzo medio di mercato per un pannello fotovoltaico varia in base alla tipologia e alla potenza nominale. Pannelli monocristallini : tra 150 e 300 euro per pannello, con potenza 400-500 Wp (Watt di picco).

Pannelli policristallini : tra 100 e 250 euro per pannello, con potenza 300-400 Wp.

Pannelli a film sottile: meno diffusi, ma con costi medi di 80-150 euro per pannello. Per un impianto domestico standard da 3 kW, il costo totale dei pannelli fotovoltaici si attesta intorno a 4.500-6.000 euro, a cui vanno aggiunti i costi di installazione e degli inverter. Tuttavia, grazie alle agevolazioni fiscali è possibile ammortizzare una parte significativa dell'investimento iniziale. I prezzi medi dei pannelli solari per Watt di picco (Wp) in Italia oscillano tra 0,25 € e 0,40 € per Watt di picco (Wp), con variazioni minime tra le diverse regioni. In particolare: Pannelli Monocristallini : 0,30 € – 0,40 €/Wp

Pannelli Policristallini: 0,25 € – 0,35 €/Wp Per un impianto residenziale standard, i costi complessivi sono stimati come segue: Potenza Pannelli Prezzo (€) 3 kW 7 5.500 4 kW 10 8.900 4,5 kW 11 9.570 5 kW 12 11.050 6 kW 15 12.630 Incentivi per autoconsumo di Rinnovabili

Tra gli incentivi alle Rinnovabili disponibili, gli utenti privati in Italia che desiderano produrre energia rinnovabile per autoconsumo possono beneficiare di specifiche opportunità di incentivo. In particolare, il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2024 ha introdotto misure di sostegno per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i Gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente.

Queste configurazioni possono accedere a una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa, con impianti a fonti rinnovabili di potenza massima fino a 1 MW, entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021. La tariffa è riconosciuta per un periodo di 20 anni e può essere richiesta fino al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Inoltre, per le configurazioni situate in piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR. Le richieste di accesso a questo contributo devono essere inviate entro il 31 marzo 2025, con l’obbligo che gli impianti entrino in esercizio entro 18 mesi dall’ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.