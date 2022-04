Decreto aiuti: proroga sconti benzina e bollette

Proroga a fine giugno per sconto benzina e diesel, sconti bollette per famiglie e imprese fino a settembre: anticipazioni sul Decreto aiuti.

Proroga degli sconti su benzina e diesel fino al 30 giugno, azzeramento oneri di sistema e sconti in bolletta anche per il terzo trimestre, misure specifiche per i settori particolarmente colpiti dalle nuove emergenze economiche determinate dalla guerra in Ucraina, a partire da agricoltura e pesca, sgravi fiscali e contributivi per sostenere le imprese e l’occupazione. Sono le fondamentali richieste contenute nella Risoluzione di maggioranza approvata da Camera e Senato sul DEF il Documento di economia e finanza, che almeno in parte confluiranno nel decreto Aiuti in preparazione da parte del Governo. Il provvedimento, atteso in consiglio dei ministri entro venerdì 22 aprile, potrebbe in realtà slittare all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, prosegue il dibattito, con alcune anticipazioni rilevanti di fonte governativa.

Partiamo dal taglio del costo della benzina, che in base all’attuale provvedimento è in vigore fino al prossimo 2 maggio. Si tratta di un taglio di 25 centesimi al litro del costo di benzina e diesel. La richiesta di nuove misure contro il caro carburanti è contenuta nella risoluzione di maggioranza sul DEF, e l’intenzione del Governo viene indicata fra gli altri dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un question time alla Camera: «La dinamica dei prezzi dei carburanti resta un tema di primo piano su cui è massima l’attenzione del governo, che proseguirà, implementandola, nell’attività di monitoraggio, oltre che nella valutazione delle misure necessarie a calmierare i prezzi, fra cui la proroga del taglio delle accise». In base ad anticipazioni, la proroga sarebbe fino al 30 giugno.

Decreto Aiuti: tutte le richieste al Governo 12 Aprile 2022 Stesso discorso sulle misure previste dal decreto Ucraina bis contro il caro bollette: gli sconti su luce e gas, con l’azzeramento degli oneri di sistema e l’IVA ridotta, attualmente previsto per i primi due trimestri dell’anno, dovrebbero proseguire anche per il terzo trimestre. Nel decreto Aiuti saranno poi previste altre misure per far fronte ai rincari dell’energia e dei carburanti, per esempio a sostegno di specifici settori produttivi ad alto consumo energetico, come le industrie manifatturiere, oppure la pesca, l’agricoltura, i trasporti.

Sottolineiamo che parallelamente alle misure in preparazione da parte del Governo, ci sono le richieste del mondo produttivo e non solo per un’iniziativa europea di calmieramento sul costo del gas. Un’ipotesi che viene sostenuta dall’Italia a Bruxelles.

Infine, ci sono le richieste relative a misure per la crescita delle imprese e dell’occupazione. La risoluzione di maggioranza prevede di

«rafforzare il dialogo con le organizzazioni sindacali, datoriali e del lavoro autonomo volto ad aumentare da una parte la produttività delle imprese e dall’altra a sostenere il lavoro promuovendo misure di sgravi fiscali o contributivi», e «adottare tutte le iniziative necessarie per innalzare e rendere più sostenibile la crescita economica, incrementando gli investimenti pubblici e privati, gli incentivi alla ricerca e innovazione, l’occupazione e il tasso di aumento della produttività anche attraverso un sostegno da parte della Commissione europea».

Pensioni, fisco, crisi: un tavolo permanente tra Governo e Sindacati 7 Aprile 2022 Qui non è chiaro se ci saranno già alcune misure nel decreto in preparazione, o se i tempi saranno più lunghi. Nel frattempo, proseguirà il dialogo fra Governo e parti sociali sul costante monitoraggio dell’emergenza: c’è stato un primo incontro fra Governo e sindacati lo scorso 7 aprile, ne è previsto un secondo nei prossimi giorni, probabilmente non prima della prossima settimana, a cui parteciperanno anche le imprese. Sono invece attese nel prossimo decreto le novità in materia di proroga del Superbonus villette e cessione del credito.