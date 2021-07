Bonus Energia, Acqua e Gas: erogazione automatica con ISEE

Bonus energia, gas e acqua automatici con ISEE: ecco come funzioneranno gli sconti in bolletta, i requisiti e le modalità di fruizione.

Dal primo luglio 2021, alle famiglie economicamente disagiate, lo Stato concede in automatico meccanismi di compensazione (una sorta di sconto) della spesa sostenuta per le utenze domestiche. Si tratta dei Bonus Energia, Acqua e Gas. Per averne diritto bisogna rientrare in determinate soglie ISEE ma non serve presentare domanda, perché scattano in automatico: basta avere un ISEE in corso di validità e sarà l’INPS a comunicare le informazioni necessarie ai fornitori delle utenze. A prevederlo è stato il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 con l’obiettivo di estendere la platea dei beneficiari rispetto agli precedenti 35% degli aventi diritto. Vediamo bene in dettaglio come funziona l’erogazione “automatica” dei bonus a compensazione della spesa per la fornitura di elettricità e gas sostenuta dalle famiglie in situazione di disagio economico.

Bonus Energia, Acqua e Gas: requisiti e importi

Secondo quanto stabilito dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera numero 499/2019/R/com (aggiornamento soglie ISEE) – che ha adeguato il vincolo reddituale per l’accesso ai Bonus Energia, Acqua e Gas alla variazione dei prezzi al consumo fornita dall’ISTAT – gli attuali requisiti per accedervi sono:

ISEE non superiore a 8.265 euro;

ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico.

Le agevolazioni tramite ISEE 11 Marzo 2021 Oltre alla soglia ISEE, come requisito, viene richiesto di avere attiva un’utenza domestica con regolare contratto di fornitura elettrica, gas e acqua. Possono ottenere lo sconto anche coloro che percepiscono il RdC / PdC (reddito e pensione di cittadinanza) o che hanno in famiglia una persona affetta da malattia grave che necessita dell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Per i titolari del RdC se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro si ha diritto al bonus elettrico e gas; sotto tale soglia anche al bonus acqua.

Bonus Energia, Acqua e Gas: a quanto ammonta

I Bonus ISEE in bolletta ammontano a:

luce : dai 128 a 177 €/anno in funzione del numero dei componenti della famiglia anagrafica;

: dai 128 a 177 €/anno in funzione del numero dei componenti della famiglia anagrafica; gas : da 30 a 245 €/anno anche in funzione della zona climatica e della tipologia di utilizzo;

: da 30 a 245 €/anno anche in funzione della zona climatica e della tipologia di utilizzo; acqua: fornitura gratuita di 50 litri per abitante al giorno, pari a 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ciascun componente del nucleo famigliare.

Bonus Energia, Acqua e Gas automatici

Diventando automatici da luglio 2021, eventuali domande presentate nei Comuni o nei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2021 in poi non saranno accettate e non saranno quindi valide per ottenere il Bonus. Bisogna però compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere la relativa attestazione ISEE presso i CAF o patronati così che l’INPS possa – nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – inviare le informazioni necessarie al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico SpA. Quest’ultimo andrà poi a individuare i fornitori di energia elettrica, acqua e gas degli aventi diritto, i quali dovranno applicare lo sconto nella prima bolletta utile successiva al 1° luglio, per un importo comprensivo di eventuali quote maturate nei sei mesi precedenti del 2021.