Nuovo Decreto Energia: sconto benzina e aiuti alle imprese

Approvato il nuovo decreto contro il caro bollette e benzina: sconto sui prezzi alla pompa, aiuti alle famiglie alle imprese colpite dai rincari.

Nuove misure di contrasto al caro energia e agli effetti economici della crisi in Ucraina: il Governo presenta un decreto contro il caro carburanti da 4,4 miliardi di euro, con il taglio delle accise e dunque dei prezzi alla pompa, buoni benzina ai dipendenti, crediti d’imposta e dilazioni sulle bollette d’impresa, bonus sociale per le famiglie, misure per l’autotrasporto e il turismo, interventi contro il caro-materiali negli appalti pubblici.

Misure contro il caro carburanti

Il maxi-decreto prevede una serie di misure volte a calmierare i prezzi e ad evitare potenziali speculazioni di mercato.

Taglio accise

Il Governo ha stabilito un taglio delle accise pari a 8,5 centesimi, per la durata di un mese, in relazione a benzina, gasolio e GPL nella seguente misura:

benzina 643,24 euro per mille litri,

gasolio 532,24 euro per mille litri,

GPL 182,61 euro per mille chilogrammi.

Sconti alla pompa

Il taglio delle accise produce una riduzione del costo del carburante, che subirà una sorta di sconto di 25 centesimi al litro fino a fine aprile. Il Governo interviene dunque con un taglio che riduce solo in piccola parte i rincari da inizio anno, senza assorbirli.

Il carburante è infatti rincarato dall’inizio dell’anno di circa 40 centesimi al litro: la salita è iniziata in febbraio (benzina a 2,08 e diesel a 2,1) ed è diventata impennata a marzo; la corrispondenza temporale con la guerra in Ucraina fa emergere speculazioni sul mercato dei carburanti, denunciata dal ministero della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, secondo il quale le tensioni sul mercato del petrolio non giustificano gli attuali rialzi.

Indagine Antitrust sui rialzi dei carburanti

L’AGCM ha avviato oggi un’indagine presso le maggiori compagnie petrolifere, con l’ausilio della Guardia di Finanza, per far luce sui rincari alla pompa di benzina e gasolio. L’obiettivo dichiarato dall’Antitrust è quella di:

approfondire le ragioni di tali aumenti e, nel caso, valutare la sussistenza di spazi per un possibile intervento circoscritto soltanto all’ipotesi di un’eventuale violazione delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza.

Buoni benzina ai dipendenti

Il decreto prevede che, per il 2022:

l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

Caro bolletta: misure per famiglie e imprese

Ci sono nuovi aiuti rispetto a quelli già previsti dal Decreto Bollette del 1° marzo, che riguardano le bollette energetiche, sia per le famiglie (Bonus acqua, luce e gas per 5,2 milioni di famiglie grazie ad un’estensione del tetto ISEE da 8mila a 12mila euro) sia per le imprese. Previsti in particolare nuovi bonus fiscali e misure specifiche per le categorie più colpite dalla crisi energetica e dei carburanti.

Misure per le imprese

Credito d’imposta sui costi della bolletta dell’energia elettrica per le imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 16,5kW nel caso di rincari del 30% rispetto al 2019.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti nel secondo trimestre 2022.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (energia e gas), per i mesi di maggio e giugno 2022, fino a 24 rate.

Cedibilità dei crediti di imposta già riconosciuti con il decreto Bollette (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) per imprese energivore e a forte consumo di gas naturale.

Trattamento ordinario di integrazione salariale, in un numero definito di settimane da fruirsi entro il 31 dicembre 2022, per le imprese che hanno terminato la Cassa integrazione ordinaria.

Stanziamento fondi dedicati a sostegno dei settori autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo.

Clausola di adeguamento del corrispettivo in caso di aumento del costo del carburante per autotrazione oltre il 2% nei contratti di trasporto merci.

Riduzione pedaggi per gli autotrasportatori.

Esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti destinati all’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari.

Credito d’imposta al 50% per l’IMU nel comparto turismo (imprese turistico-recettive, compresa attività agrituristica).

Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, dell’energia e dei carburanti negli appalti in caso di rincari.

La strategia energetica internazionale

Sullo sfondo, c’è il vertice europeo del 24 e 25 marzo, in vista del quale il premier Draghi ha già incontrato il collega spagnolo Pedro Sanchez, quello portoghese Antonio Costa e quello greco Kyriakos Mitsotakis. Al centro del Consiglio UE c’è proprio il capitolo energia, oltre all’emergenza guerra e la ripartenza post Covid. Allo studio, strategie per una gestione comune del mercato energetico e l’ipotesi di calmierare nell’immediato il costo dell’energia.