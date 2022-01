Rottamazione-ter: bollettini RAV per la rata di febbraio

Rottamazione, niente saldo per metà dei beneficiari 26 Gennaio 2022 Chi ha in corso un nuovo piano di rateizzazione per il pagamento di somme a ruolo rientranti nella Rottamazione o comunque in piani di pagamento con rate successive alla decima, ritrovandosi senza i nuovi bollettini di pagamento, può eventualmente utilizzare i vecchi bollettini, già inviati nella prima fase di avvio del piano di rateazione.

Rottamazione a rate: bollettini online sul sito AdER 18 Gennaio 2022 Nello specifico, si può utilizzare il bollettino con scadenza 28 febbraio, anche se originariamente non si riferisce al 2022 (visto che c’è stato lo stop alla riscossione) se l’importo corrisponde.

Chi invece non ha più i vecchi bollettini, ha diverse strade che può percorrere.

Può scaricare i bollettini dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), entrando nell’area riservata con le credenziali (per esempio, SPID).

Può scaricare la “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”. Per farlo, deve compilare un form, che è in chiaro (non bisogna utilizzare Spid o altre credenziali), nel quale bisogna inserire codice fiscale del titolare della definizione agevolata, e i documenti. La “comunicazione” contiene l’importo delle singole rate dovute, la scadenza e i bollettini per effettuare i pagamenti.

N.B. Il servizio non è disponibile per i carichi negli ambiti provinciali della regione Sicilia, ai quali saranno inviati prima del 28 febbraio 2022 (scadenza undicesima rata), i moduli per il pagamento delle rate successive alla decima. Per i debitori ex Riscossione Sicilia è dedicato un canale informativo mentre per i pagamenti esiste anche un servizio online (Risco-Pag), raggiungibile a questo link.