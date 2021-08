Lavoro da dipendente e Partita IVA: i casi in cui i due redditi possono coesistere, i contributi INPS da versare e gli obblighi di comunicazione ai datori di lavoro.

Sotto alcune condizioni è possibile avere sia un lavoro dipendente o assimilato che una Partita IVA, percependo quindi una busta paga aziendale ma anche altri redditi derivanti da lavoro autonomo. La scelta di avere un doppio reddito, da dipendente e da autonomo, può derivare ad esempio dalla necessità o dalla volontà di migliorare la propria condizione economica o anche semplicemente dalla possibilità di guadagnare degli extra facendo fruttare una propria passione o un proprio hobby.

Dipendente privato

Versamenti INPS

Per quanto riguarda la contribuzione INPS gli obblighi variano a seconda della situazione:

in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato full time che avvia un’attività d’ impresa commerciale , se è possibile qualificare il lavoro in azienda come prevalente in termini di tempo e di reddito annuo (maggiore del reddito derivante dall’attività commerciale), non è necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS né il versamento di ulteriori contributi.

che avvia un’attività d’ , se è possibile qualificare il lavoro in azienda come prevalente in termini di tempo e di reddito annuo (maggiore del reddito derivante dall’attività commerciale), non è necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS né il versamento di ulteriori contributi. nel caso di lavoratore dipendente che avvia un’ attività da libero professionista , è previsto l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata versando il contributo proporzionale, se è prevista l’iscrizione ad un Ordine o Albo si versa invece alla cassa privata di riferimento;

, è previsto l’obbligo di iscriversi alla versando il contributo proporzionale, se è prevista l’iscrizione ad un Ordine o Albo si versa invece alla cassa privata di riferimento; in caso di contratto di lavoro a tempo determinato bisogna valutare se complessivamente nel corso dell’anno il periodo trascorso come lavoratore dipendente può essere o meno considerato prevalente rispetto all’attività commerciale esercitata.