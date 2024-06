Acconti IRPEF: calendario differito per ISA e Forfettari

ISA e Forfettari pagano l'IRPEF entro il 31 luglio senza maggiorazione o il 30 agosto con +0,4%: il calendario nel primo anno del concordato preventivo.

Si avvicina la scadenza per il pagamento delle tasse: entro il 1° luglio bisogna versare saldo e primo acconto IRPEF ed i contribuenti ritardatari, come ogni anno, possono contare su un ulteriore mese con sanzioni ridotte, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Il calendario 2024 è però diverso dal solito per le Partite IVA soggette agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale). C’è tempo fino al 31 luglio per effettuare i versamenti, in considerazione del debutto del CPB (Concordato Preventivo Biennale).

Inoltre, il Governo ha appena confermato che sarà possibile effettuare l’adempimento entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Vediamo tutto.

Acconti 2024 per Forfettari e soggetti ISA

Per la generalità dei contribuenti, le due scadenze fondamentali sono il primo luglio (sarebbe il 30 giugno ma cade di domenica) per il versamento del saldo e del primo acconto IRPEF ed il 31 luglio per il pagamento con maggiorazione dello 0,40%.

Per i contribuenti ISA (compresi coloro i quali ricadono nelle cause di esclusione) e per i Forfettari, invece, il debutto del concordato preventivo comporta uno slittamento di calendario per il pagamento delle tasse, con scadenza differita al 31 luglio dall’articolo 37 del dlgs 13/2024.

L’adesione o meno al concordato preventivo impatta sulla quantificazione dell’IRPEF dovuta, di conseguenza è stato previsto lo slittamento. La proroga vale esclusivamente per il 2024, ossia per il primo anno di applicazione del concordato, e funge pertanto da coordinamento con le tempistiche di adesione al nuovo strumento introdotto dalla riforma fiscale.

Il software per la proposta di concordato degli ISA è stato rilasciato il 15 giugno, quello per i forfettari sarà disponibile il 15 luglio.

In base alle anticipazioni di stampa, il decreto legislativo correttivo approvato dal Governo il 20 giugno ha chiarito che ci sono anche ulteriori 30 giorni di tempo per pagare con la maggiorazione ridotta dello 0,4%.

Calendario fiscale 2024

1 luglio : pagamento tasse per i contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta e per coloro che non sono soggetti agli ISA e presentano il Modello Redditi;

: pagamento tasse per i contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta e per coloro che non sono soggetti agli ISA e presentano il Modello Redditi; 31 luglio : ultimo giorno per il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti sopra descritti, e senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e per i forfettari;

: ultimo giorno per il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti sopra descritti, e senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e per i forfettari; 30 agosto: ultimo giorno per il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i contirbuenti ISA e i forfettari.