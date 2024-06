Calcolo concordato CPB: come usare il software ISA

Come installare installare il software, inviare i dati e calcolare la proposta di concordato preventivo biennale: tutti i passaggi per l'adesione al CPB.

I contribuenti ISA che intendono aderire al concordato preventivo biennale, pser il calcolo della proposta di imponibile su cui pagare le tasse per due anni (2024-2025), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i propri dati usando il software specifico.

Insieme al rilascio dell’applicativo, il Fisco ha pubblicato nuovi materiali informativi per le Partite IVA soggette agli ISA (Indici di Affidabilità Fiscale), per decidere se e come aderire al nuovo istituto, disponibile in via sperimentale anche per i Forfettari seppur su base annuale.

Soggetti ISA: come si installa il software CPB

Il software è disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate e si chiama "Il tuo ISA 2024 CPB". Va scaricato e installato su computer. Richiede come dotazione informatica minima:

85 MB sull’hard-disk per la versione senza JVM, oppure 500 MB per la versione con JVM;

ambiente di run-time versione 1.8 (update 211 o superiore).

Sulla pagina del portale AdE dedicata all’applicativo ci sono le istruzioni per l’installazione con i diversi sistemi operativi (Windows, Apple, Linux) e con tecnologia JWS.

Per problemi tecnici è comunque possibile chiamare il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Guida alla compilazione del Modello CPB

La compilazione dei dati avviene utilizzando una serie di pannelli in cui si inseriscono i dati ISA. Dalla scheda Home si sceglie il riquadro "Compila" e poi si seleziona "Crea nuova posizione". A questo punto si attiva una finestra nella quale si inseriscono i dati generali, ovvero il modello della dichiarazione, il codice fiscale, il codice attività. Cliccando su Avanti, si entra nella scheda prinicpale di compilazione del modello ISA CPB.

Nella Guida operativa pubblicata sempre sul portale del Fisco vengono dettagliati tutti i passaggi da eseguire e le azioni che si possono fare. In ogni caso, bisogna inserire una serie di dati e poi selezionare la funzione “Vai a calcolo“. Appare un pannello diviso in cinque sezioni. Nella quinta, viene visualizzata la proposta di Concordato Preventivo Biennale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

È sempre possibile tornare alla sezione “Compila” per effettuare modifiche.

Per terminare l’operazione, si clicca su “Esci dalla compilazione“, e poi su “Esci e salva”. É anche possibile scegliere “Esci senza salvare” oppure “Annulla“.