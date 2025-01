ISA 2025: tutte le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Online le istruzioni per le dichiarazioni ISA 2025: dati rilevanti, attività per le quali interviene la revisione e la riclassificazione dei codici ATECO.

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni 2025 per calcolare gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e le attività per le quali deve essere essere effettuata la revisione degli ISA.

Con apposito provvedimento AdE, sono stati forniti sia i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli ISA 2025 che il contribuente deve dichiarare sia l’elenco delle attività economiche soggette a correttivi ISA. Che, fra l’altro, terrà conto della nuova classificazione ATECO in vigore dallo scorso primo gennaio.

I dati rilevanti per gli ISA 2025

I dati rilevanti ai fini ISA per il 2025 sono gli stessi già previsti lo scorso anno, compresi quelli funzionali alla attività di revisione approvati lo scorso anno, a cui si aggiungono anche i seguenti elementi, precisamente elencati nell’Alleato 1 del provvedimento del 31 gennaio 2025:

condizione di pensionato;

indicazione della forma societaria cooperativa;

consumi energetici;

età dei lavoratori dipendenti;

società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

In tutti i casi, fanno eccezione gli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

Revisione 2025: nuovo elenco attività

Gli ISA relativi alle attività economiche oggetto di revisione sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025 a seguito di approvazione con decreto ministeriale dell’Economia. Riguardano le seguenti tipologie di attività: produzione alimentare, tessile, pelletteria, fabbricazione di metalli, gioielleria, imbarcazioni, edilizia e infrastrutture, commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporti, turismo e ristorazione, professioni.

Gli indici per i quali è prevista la revisione 2025 sono elencati nell’Allegato 2 del provvedimento. E poiché in base al comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, l’attività di revisione degli ISA deve tener conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO, di conseguenza la revisione incamera la riclassificazione entrata in vigore nel 2025.