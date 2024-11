Polizze vita: indetraibile il premio pagato dall’azienda

Non possono essere detratti a fini fiscali i premi assicurativi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In base al regime fiscale che regola i premi versati dal datore di lavoro per le polizze vita, questi ultimi non possono essere detratti se non concorrono a formare il reddito complessivo dei lavoratori dipendenti.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 218 del 6 novembre 2024, facendo riferimento soprattutto alla risoluzione n. 391/E del 2007 che specifica come i lavoratori abbiano diritto a fruire della detrazione d'imposta solo relativamente agli importi che hanno contribuito alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Secondo il Fisco, così come chiarito nella risposta a specifico interpello:

nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in linea con quanto chiarito nella citata risoluzione n. 391/E del 2007, gli stessi non possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir.

L’AdE chiarisce anche un altro punto: affinché un onere possa essere detratto è necessario che sia stato sostenuto dal contribuente e rimasto a suo carico, pertanto qualora il premio assicurativo sia stato versato dal datore di lavoro, il lavoratore può detrarlo solo quando il suo ammontare è stato assoggettato a tassazione.

Può farlo nel Modello 730, nella misura del 19% in relazione a contratti per:

Sono previsti anche dei massimali alla spesa detraibile:

530 euro per assicurazioni contro rischio di morte o invalidità permanente,

per assicurazioni contro rischio di morte o invalidità permanente, 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni di cui sopra) per le polizze contro la perdita di autosufficienza nella vita quotidiana.