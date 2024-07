Bollette gas: tutele graduali Placet fino a dicembre 2025

Mercato libero del gas, offerte Placet prorogate alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2025.

Le offerte Placet sulle bollette del gas vengono prorogate per tutto il 2025. Lo ha stabilito l’Arera, ovvero l’Authority per l’energia, andando cos’ incontro alle richieste degli operatori e delle associazioni dei consumatori.

In base alle regole sulla fine del mercato tutelato, che per il gas è avvenuta a inizio 2024, ai clienti che non hanno scelto una nuova tariffa sono state automaticamente applicate e cosiddette offerte Placet. Che però sono in scadenza a fine 2024.

Bolletta luce e gas: come cambia il modello di fattura nel 2025 29 Luglio 2024

Proroga tariffe Placet pet la bolletta del gas

La delibera Arera del 23 luglio 2024 fissa invece nuove regole per il prossimo anno, che forniscono certezze sul modus operandi dei gestori dell’energia. Entro la fine fine di settembre dovranno inviare ai proprio clienti una comunicazione sul rinnovo automatico a partire dal primo gennaio 2025. Questa proroga della scadenza deve avvenire alle stesse condizioni economiche dell’offerta Placet.

Attenzione: l’offerta Placet può essere sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile. Nel primo caso, il cliente ha un costo fisso del gas in bolletta, indipendentemente dalle oscillazioni di mercato. Nel secondo, invece, l’andamento del gas sul mercato può determinare incrementi o viceversa risparmi in bolletta.

Quando può scattare un adeguamento delle tariffe Placet

La proroga 2025 funziona nel seguente modo, per queste due diverse tipologie di offerta:

per le offerte a prezzo fisso, la delibera Arera prevede che le condizioni contrattuali non possano cambiare, ma la parte fissa della bolletta (tecnicamente indicata con la sigla PFIX) possa essere adeguata, eventualmente anche in diminuzione, in rapporto all’andamento 2024 delle offerte Placet a prezzo variabile. In particolare, questa variazione scatta se le condizioni della offerta variabile di gas naturale per la generalità dei clienti comporta una spesa annua stimata per il cliente finale maggiore rispetto a quella stimata applicando le nuove condizioni dell’offerta PLACET in deroga.

Per coloro che invece hanno una tariffa Placet variabile, la proroga avviene alle condizioni applicate alla generalità dei clienti nel caso in cui questa ipotesi sia più conveniente per il consumatore.

In entrambi i casi, in pratica la proroga avviene alle stesse condizioni 2024, a meno che queste ultime non risultino penalizzanti, nel qual caso si applica l’opzione più favorevole al cliente.

Ricordiamo che a inizio 2024, quando è partito il mercato libero, coloro che non hanno comunicato nulla al proprio gestore hanno un’offerta Placet variabile. Per avere la tariffa fissa è necessario esercitare una specifica opzione.

Obblighi comunicativi dei gestori di energia

La comunicazione del gestore dei servizi energetici deve contenere tutti gli elementi economici della proroga. In particolare è necessario che venga presentata una stima della spesa annua, e va sempre segnalato il diritto del consumatore a scegliere una diversa offerta di mercato, con lo stesso operatore oppure con uno diverso.