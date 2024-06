Nuovo calendario fiscale 2024 per gli acconti delle Partite IVA

Le Partite IVA possono versare gli acconti 2024 entro il 30 agosto con maggiorazione 0,40%, CPB e Redditi 2024 in scadenza il 31 ottobre.

Arriva anche quest’anno la proroga del versamento delle tasse. Solo per le Partite IVA, saldo e primo acconto IRPEF si possono versare entro venerdì 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, in luogo dell’attuale termine del 31 luglio.

La proroga è contenuta nel decreto legislativo di riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 giugno, che tra le altre cose introduce correttivi in materia di adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale.

Acconti d’imposta con doppio binario

Per quanto riguarda le scadenze per il pagamento della tasse, il calendario cambia esclusivamente per le Partite IVA soggette agli ISA e per i Forfettari.

Resta invece fissato al 1° luglio il termine ordinario per versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 di IRPEF, IRES e IRAP, come per tutti i contribuenti.

Scadenze per Partive IVA e altri contribuenti

Ecco come cambia di conseguenza il calendario fiscale:

1 luglio (il 30 giugno cade di domenica): versamento saldo e primo acconto delle imposte derivanti dal modello Redditi 2024 per tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone e loro soci, soggetti IRES che approvano il bilancio entro gli ordinari termini), sia che presentino il modello 730 sia il Modello Redditi.

(il 30 giugno cade di domenica): versamento saldo e primo acconto delle imposte derivanti dal modello Redditi 2024 per tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone e loro soci, soggetti IRES che approvano il bilancio entro gli ordinari termini), sia che presentino il modello 730 sia il Modello Redditi. 31 luglio : versamento saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,4% per chi presenta la dichiarazione con il Modello 730 senza sostituto d’imposta e per i soggetti IRES con bilancio nei termini ordinari.

: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,4% per chi presenta la dichiarazione con il Modello 730 senza sostituto d’imposta e per i soggetti IRES con bilancio nei termini ordinari. 30 agosto : versamento saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,4% per le Partite IVA, anche in regime forfettario.

: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione dello 0,4% per le Partite IVA, anche in regime forfettario. 30 novembre: la scadenza per il secondo acconto 2024.

Nuovo termine unico per CPB e Redditi 2024

Il decreto uniforma anche la scadenza per la presentazione del Modello Redditi, in coordinamento con le norme relative al concordato preventivo: presentazione entro il 31 ottobre, e non più il 15 ottobre.