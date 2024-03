Cartelle di pagamento: controlli fiscali anche sui minorenni

Anche un minorenne, in quanto persona fisica e soggetto passivo d’imposta, può essere sottoposto a controlli fiscali e raggiunto da un atto impositivo.

Questo principio è stato affermato recentemente affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.

I giudici hanno sottolineato che ogni persona fisica è soggetto passivo d'imposta a prescindere dall'età, pertanto le verifiche fiscali possono essere condotte in modo legittimo anche sui soggetti che non hanno ancora compiuto la maggiore età.

La sentenza, (la n. 1080/15 del 07 febbraio 2024), ha fatto riferimento a quanto disposto dall’Articolo 1 del Codice Civile comma 1 e dall’Articolo 2 comma 1 del TUIR, nei quali viene affermato che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e che le persone fisiche sono i soggetti passivi.

I giudici si sono espressi in merito alla notifica di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un contribuente minorenne, definendola legittima a tutti gli effetti.