Pedaggi autostradali in aumento: ecco gli importi 2024

Autostrade: il MIT fa il punto sulle novità per i costi del pedaggio dal 1° gennaio 2024, ecco le tabelle con gli aumenti tariffari.

Dal 1° gennaio 2024 sono scattati gli aumenti per i pedaggi in autostrada. La tabella degli importi 2024 è online sul sito del Ministero dei Trasporti e riporta gli adeguamenti stabiliti con decreto interministeriale Trasporti/Economia ma tenendo anche conto di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

Si delinea infatti un quadro a doppio binario, con la rete gestita da Autostrade per l’Italia che applica un aumento dei prezzi inferiore a quella dei concessionari autostradali, su cui però è ancora in corso l’aggiornamento tariffario.

Pedaggi autostradali: importi 2024



Sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, l’aumento è dell’1,51% (comunque molto al di sotto dell’indice ISTAT di incremento dell’inflazione).

Per i concessionari autostradali, invece, le tariffe per i pedaggi sono incrementate del 2,3% (in misura pari all’indice d’inflazione previsto per il 2024 dalla NaDEF). Questi adeguamenti sono definiti tramite aggiornamento dei PEF, su cui però è intervenuto il Milleproroghe.

Il Decreto, infatti, ha rimandato al 30 marzo la scadenza per la presentazione delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) ed al 31 dicembre l’aggiornamento dei piani dei concessionari autostradali.

Tabella variazione importo pedaggi autostradali 2024

Ecco le variazioni sulle tratte autostradali in base alla gestione e alla concessione (Allegato 1 al decreto).

Società Variazione 2024 (%) Ativa 0,00 Autostrade per l’Italia 1,51 Autobrennero 0,00 Brescia Padova 2,30 Autovia Padana 2,30 Salt – T. Autocisa (A15) 2,30 Fiori – Tronco A10 0,00 Autostrade Siciliane 2,30 Alto Adriatico 0,00 Serravalle Milano 2,30 Tangenziale di Napoli 0,76 Rav 2,30 Salt (Ligure Toscano) 0,00 Sat 2,30 Salerno- Pompei -Napoli A3 1,86 Satap – Tronco A4 2,30 Satap – Tronco A21 0,00 Sav 2,30 Sitaf 2,30 Fiori – Tronco A6 2,30 Cav 2,30 Strada dei Parchi 0,00 Asti-Cuneo 2,30 Pedemontana Lombarda 2,30 TEEM 2,30 Brebemi 2,30