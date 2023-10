Carichi pendenti con il Fisco: certificato contestazioni online

Carichi pendenti con il Fisco: tutte le istruzioni per richiedere il certificato delle contestazioni all’Agenzia delle Entrate, usando il modulo apposito.

In caso di carichi pendenti con il Fisco, il contribuente può richiedere l’apposito certificato sull’esistenza di direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il certificato indica sia le contestazioni in corso sia quelle già definite, ossia le cartelle per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997).

In entrambi i casi, il certificato può essere richiesto all’AdE utilizzando un modulo ad hoc: sul sito delle Entrate è disponibile il fac-simile da presentare all’ufficio competente.

Certificato contestazioni fiscali: come ottenerlo

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta, personalmente o tramite soggetto delegato: quest’ultimo deve essere munito di formale delega che deve essere consegnata insieme alla richiesta del certificato.

Il modulo per la richiesta del certificato è scaricabile dal sito web ufficiale delle Entrate, presentandolo poi in varie modalità:

mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area autenticata, inoltrando poi l’istanza e i relativi documenti tramite la funzionalità “Upload Documenti” e selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;

mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente;

con raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;

via PEC specificando nell’oggetto “Certificato cessione d’azienda”, usando come destinatario l’indirizzo della Direzione Provinciale territorialmente competente.

Per i grandi contribuenti è sempre necessario inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

A chi inviare la richiesta

Il modello può essere presentato:

Il certificato viene rilasciato entro 40 giorni dalla data in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente.