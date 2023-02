Stralcio multe e bollo auto: regole per la tregua fiscale

Se il Comune approva lo stralcio cartelle, sulle multe stradali si cancellano gli interessi mentre per il bollo auto c'è l'opzione di sanatoria integrale.

Per le multe stradali, l’eventuale adesione dei Comuni allo stralcio non comporta l’estinzione totale del debito perché resta da pagare la sanzione originaria, mentre le altre cartelle locali (come ad esempio il bollo auto, riscosso dall’Erario ma destinato alle Regioni) scatterebbe invece la cancellazione totale del debito: sono, in estrema sintesi, le regole previste dopo le dal combinato normativo della tregua fiscale in Manovra e la legge di conversione del decreto Milleproroghe.

La regola generale sullo stralcio delle cartelle fino a mille euro prevede il 31 marzo 2023 la cancellazione automatica del debito verso il Fisco e l’INPS senza necessità di domanda di adesione da parte del debitore non deve presentare domanda di adesione. Per gli enti di previdenza privata e quelli locali sono invece previste regole diverse.

Stralcio bollo auto

La legge di conversione del DL Milleproroghe introduce il comma 229-bis alla legge 197/2022 (la Manovra 2023), concedendo a Comuni fino a fine marzo (rispetto al termine originario del 31 gennaio) per deliberare la disapplicazione della sanatoria (che per gli enti locali è comunque soltanto parziale) oppure l’adesione a quella totale (novità introdotta dal Milleproroghe), sempre in relazione alle cartelle di importo residuo entro i mille euro alla data del 1° gennaio, affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2015.

Per i tributi locali riscossi dai Comuni come IMU e TARI o quelli destinati alle Regioni come il bollo auto, dunque, entro il 31 marzo gli enti locali possono prendere le seguenti decisioni:

non fare nulla, e nel qual caso si cancellano interessi, sanzioni e mora ma si paga il debito originario;

approvare una delibera per la disapplicazione dello stralcio, nel qual caso restano da pagare per intero le cartelle esattoriali;

approvare una delibera di stralcio integrale, nel qual caso sono automaticamente annullate le cartelle fino a mille euro.

Rottamazione quater per multe stradali

Per le multe stradali, trattandosi fin dall’origine di sanzioni, il riferimento normativo è il comma 228 della Manovra: «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada», l’annullamento automatico non riguarda «le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute».

Lo specificano anche le FAQ dell’AdER sulla Rottamazione quater (definizione agevolata):

per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada l’accesso [….] l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere unicamente le cosiddette maggiorazioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il Milleproroghe non modifica questa parte della Manovra. Quindi, ecco le tre ipotesi sopra indicate declinate in relazione alle multe stradali:

se il Comune non delibera nulla entro il 31 marzo si applica lo stralcio parziale, le multe stradali originarie si pagano assieme al rimborso delle spese esecutive ma vengono cancellati gli interessi;

Se il Comune approva delibera per non applicare lo stralcio, allora si paga interamente la cartella esattoriale;

se il Comune decide per lo stralcio integrale, aderendo alla Rottamazione si pagano comunque sia la multa originaria che le spese esecutive ma si cancellano gli interessi.