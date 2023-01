Sanatoria avvisi bonari: non servono decreti attuativi ma mancano indicazioni dal Fisco

Definizione agevolata avvisi bonari con sanzione ridotta al 3%: sanatoria in vigore, ma mancano indicazioni dal Fisco per il calcolo e il pagamento.

Fra i provvedimenti di tregua fiscale inseriti in Manovra 2023 c’è anche la sanatoria avvisi bonari, con la possibilità di regolarizzare le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2019 al 2021, per le quali sono state inviate comunicazioni dell’Agenzia in seguito ai controlli automatizzati.

La norma è in vigore dal I° gennaio e non richiede provvedimenti attuativi, tuttavia mancano istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, per cui non è chiaro come i contribuenti debbano muoversi.

Sanatoria avvisi bonari

Tregua fiscale: tutte le sanatorie 2023 in Legge di Bilancio 10 Gennaio 2023 I commi da 153 a 159 della legge 197/2022 (la Manovra 2023) consentono al contribuente di regolarizzare gli avvisi bonari che il Fisco invia in seguito ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2019, 2020, e 2021. La definizione agevolata consente di pagare questi debiti con uno sconto sulle sanzioni, che scendono al 3% (invece del 10%), anche per coloro che stanno già effettuando il pagamento a rate (per un massimo di 20 rate).

Casistiche

: la regolarizzazione è ammessa solo se l’avviso bonario arriva dopo il primo gennaio 2023, oppure se è già arrivato ma al primo gennaio scorso non era ancora scaduto il termine di pagamento previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997. Il termine in questione è pari a 30 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione. Se il contribuente aveva risposto all’avviso fornendo chiarimento, ricevendo poi un nuovo avviso con la rideterminazione delle somme dovute, il termine dei 30 giorni si conteggia in base a questa secondo comunicazione definitiva. La regolarizzazione avviene effettuando il pagamento, con le sanzioni ridotte al 3%, entro 30 giorni dalla comunicazione (quindi, entro il termine originario). Il contribuente dopo aver ricevuto l’avviso bonario ha rateizzato il pagamento: continuare a pagare le rate, ma applicando lo sconto sulle sanzioni.

Calcolo importi da versare

Come si vede, il dettato normativo sembra consentire ai contribuenti di procedere immediatamente con questa forma di regolarizzazione, attuando i comportamenti concludenti sopra descritti. Il problema è che questo significa procedere a una sorta di auto ricalcolo del dovuto.

Chi non ha ancora pagato deve versare la somma indicata nell’avviso bonario, entro 30 giorni dal ricevimento, applicando con lo sconto sulle sanzioni. Quindi deve estrapolare la somma dovuta a titolo di sanzioni e ricalcolarla applicando la multa ridotta.

Idem per chi sta pagando a rate: sulle scadenze successive al primo gennaio, il contribuente deve ricalcolare la parte relativa alle sanzioni.

In entrambi i casi, si tratta di un’operazione complessa. Che difficilmente il contribuente è in grado di effettuare autonomamente, senza correre il rischio di commettere errori. Mancano istruzioni delle Entrate su come muoversi.

Un consiglio utile può essere quello di rivolgersi ai canali di assistenza del Fisco, direttamente agli sportelli oppure utilizzando i servizi online (come Civis, che fornisce assistenza sugli avvisi bonari).

Anche per il pagamento rateale mancando al momento indicazioni sull’eventuale aggiornamento del servizio online, per cui prima di procedere è opportuno rivolgersi ai servizi di assistenza.