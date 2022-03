Rottamazione-ter riaperta: nuove FAQ per il rientro

In vigore la riapertura della Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio per chi ha saltato le rate 2020 o 2021: come funziona la riammissione alla pace fiscale.

La riapertura dei termini per restare nella Rottamazione-ter e nel Saldo e stralcio aggiorna il calendario di pagamenti, con prima scadenza fissata al 30 aprile per le rate scadute nel 2020. Le nuove scadenze sono divenute ufficiali con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-ter (articolo 10-quinquies del decreto 25/2022).

Per spiegare cosa cambia, l”Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) ha anche pubblicato nuove FAQ sulla riapertura della pace fiscale.

Riapertura Rottamazione-ter

Riguarda i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione-ter o al Saldo e stralcio ma poi sono rimasti indietro con il pagamento delle rate 2020 e 2021 senza riuscire a rimettersi in regola entro lo scorso 9 dicembre 2021. Si tratta di 532mila contribuenti per i quali erano ripartite le procedure di riscossione, e che ora hanno la possibilità di rientrare nella pace fiscale. A questi, si aggiungono coloro che sono eventualmente in ritardo con le rate 2022, per le quali pure c’è sostanzialmente una proroga.

Calendario rimessione in termini

Per rientrare nella Rottamazione la legge ha fissato un nuovo calendario di scadenze entro le quali ci si può validamente mettere in regola.

Rate scadute nel 2020 : vanno pagate entro il 30 aprile 2022 ma sono previsti cinque giorni di tolleranza, per cui il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il 9 maggio .

: vanno pagate entro il 30 aprile 2022 ma sono previsti cinque giorni di tolleranza, per cui il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il . Rate scadute nel 2021 : vanno pagate entro il 31 luglio, con i cinque giorni di tolleranza si arriva all’ 8 agosto .

: vanno pagate entro il 31 luglio, con i cinque giorni di tolleranza si arriva all’ . Rate del 2022: possono essere saldate entro il 30 novembre, con i cinque giorni si arriva al 5 dicembre.

Come rientrare nella pace fiscale

Non è necessario effettuare nuove comunicazioni al Fisco: basta pagare le rate nelle rate sopra indicate con i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. Chi li avesse smarriti può richiederne copia compilando l'apposito form online, disponibile nell'area pubblica del portale AdER (non ci vogliono pin e password personali). E' anche possibile scaricare i moduli di pagamento dalla propria area riservata accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato, usando i bollettini sopra indicati, con le seguenti modalità:

servizio “Paga on-line” (sul sito ADER o sull’APP EquiClick);

canali telematici di banche , Poste Italiane e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA (lista completa sul sito della piattaforma);

, e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo (lista completa sul sito della piattaforma); sportello AdER, previo appuntamento preso tramite servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale”.

Stop alle procedure esecutive

L’adesione alla rimessione nei termini comporta il blocco delle procedure esecutive eventualmente già avviate. Resta la regola sempre applicata alla pace fiscale, in base alla quale il mancato o tardivo pagamento entro i nuovi termini previsti comporta nuovamente la decadenza dalla pace fiscale, con la ripresa delle procedure esecutive. Le somme versate vengono in ogni caso considerate un acconto sul dovuto.

Decaduti rate 2019

La rimessione dei termini è utilizzabile esclusivamente da coloro che non hanno pagato le rate 2020 e 2021. Non sono compresi i contribuenti che sono usciti dalla Rottamazione per non aver saldato le rate 2019. In questo caso, però, c'è un altro strumento attivabile, ovvero la rateizzazione (ordinariamente non consentita in caso di fuoriuscita dalla pace fiscale).