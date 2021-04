E-commerce: registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS per operazioni estere

Regimi IVA speciali Oss e Ioss per e-commerce B2C intra-UE: al via la registrazione telematica sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Dal primo aprile 2021, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la registrazione online riservata ai soggetti passivi residenti e non residenti (e loro intermediari) che intendono aderire ai due nuovi regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), in vista dell'entrata in vigore il 1° luglio 2021 delle modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, che semplifica gli adempimenti IVA per operazioni di commercio elettronico transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

I nuovi regimi IVA

Le nuove norme mirano a semplificare l’identificazione IVA dello sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop), che sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi B2C. Per arrivare pronti alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il sistema operativo informatico per l’adesione ai due nuovi regimi speciali.

il regime OSS viene introdotto per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e consumatori finali di altro Stato membro UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.

viene introdotto per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e consumatori finali di altro Stato membro UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo. il regime IOSS (Import One Stop Shop) viene introdotto per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Come registrarsi

Per registrarsi al regime “OSS non-UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea compilano il modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per registrarsi al regime “OSS UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia, utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per registrarsi al regime “IOSS”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italian(che possono anche iscriversi come intermediari), i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea compilano il modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia.