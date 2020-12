Bonus Mobili verso la proroga 2021

Le novità della Legge di Bilancio per quanto riguarda il Bonus Mobili: arriva la proroga al 2021, ma attenzione alle scadenze.

Lache dovrà essere approvata dal Parlamento entro fine anno per poi entrare in vigore dal 1° gennaio 2021 proroga alcune detrazioni fiscali tra le più popolari, come il Bonus Ristrutturazione , l’ Ecobonus e il Bonus facciate e il

Dunque chi intende fruire del Bonus mobili e grandi elettrodomestici potrà ancora richiederlo, anche il prossimo anno, ottenendo una detrazione d’imposta pari al 50% fino a un tetto di spesa di 10mila euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.

Vediamo in dettaglio cosa prevede la Legge di Bilancio 2021 e come richiedere il Bonus arredamenti.

Ddl della Legge di Bilancio 2021

Il disegno di legge della manova 2021 prevede, agli articoli 12 e 13, una proroga al 31/12/2021:

delle maggiori detrazioni del 50% (in luogo del 36%) per il Bonus Ristrutturazione ;

; del 65% in luogo del 55% per il risparmio energetico ( Ecobonus );

); della detrazione al 90% senza alcun limite di spesa per i lavoro di recupero delle facciate di edifici esistenti ( Bonus facciate );

); del Bonus verde, la detrazione IRPEF al 36%, per un spesa massima di 5mila euro per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.

Tra gli emendamenti ce c’è anche uno con cui si richiede la proroga del Superbonus 110% introdotto dall’art, 119 del decreto Rilancio a tutte le spese effettuate fino all’anno d’imposta 2023.

Bonus mobili 2020 in scadenza

Importante precisare che:

il Bonus Mobili 2020 , ovvero la detrazione spettante per gli acquisti effettuati nell’anno 2020, la detrazione fiscale può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019;

, ovvero la detrazione spettante per gli acquisti effettuati nell’anno 2020, la detrazione fiscale può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019; la proroga, ovvero il Bonus Mobili 2021, riguarda gli acquisti effettuati da chi ha iniziato una ristrutturazione edilizia nel 2020. L’acquisto degli arredi e degli elettrodomestici destinati ad arredare tali immobili potrà essere effettuato anche nel 2021.

Ricordiamo che il Bonus Mobili e grandi elettrodomestici prevede una detrazione del 50%, da spalmare in 10 anni, su una spesa massima di 10.000 euro. Tra i requisiti che bisogna rispettare è quello di destinare gli arredi e gli elettrodomestici acquistati ad un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16bis, TUIR.

L’agevolazione fiscale spetta in caso di acquisto, anche all’estero, di:

mobili nuovi . Non sono ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, complementi di arredo;

. Non sono ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, complementi di arredo; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, o non inferiore ad A per forni e lavasciuga.

Sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati, a condizione che siano state sostenute con le modalità di pagamento tracciabili richieste per fruire della detrazione:

bonifico (non necessariamente “parlante”);

carte di credito;

carte di debito.

La detrazione spetta anche in caso di finanziamento a rate. In questa ipotesi la finanziaria dovrà pagare il corrispettivo con le stesse modalità sopra indicate, fornendo al contribuente una copia della ricevuta del pagamento.