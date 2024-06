Come detrarre i pannelli solari nel Modello 730/2024

Requisiti e istruzioni dall'Agenzia delle Entrate per la detrazione delle spese sull'acquisto e l'installazione di pannelli solari nel Modello 730/2024.

In fase di dichiarazione dei redditi è possibile inserire anche le spese sostenute per interventi di installazione di pannelli solari, beneficiando della detrazione nel limite di 60mila euro per ciascun immobile dal 50 al 65% dei costi, a seconda che le spese ricadano nel Bonus Ristrutturazioni o nell’Ecobonus.

In generale, tra questi interventi sono ricompresi anche quelli legati all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio quelli per il fotovoltaico domestico. oppure i pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Vediamo in dettaglio come indicare questi ultimi nel 730/2024.

Quali pannelli solari sono detraibili

Guida alle agevolazioni fiscali in dichiarazione 2024 31 Maggio 2024 L’Agenzia delle Entrate, nella nuova Guida alle agevolazioni in Dichiarazione 2024, ha fornito le istruzioni dettagliate per detrarre le spese relative a lavori di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

che possono accedere allo sgravio del 65% dell’IRPEF se rientrano nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda l’acquisto di pannelli solari, gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione sono quelli con le certificazioni di qualità reviste dal DM 19 febbraio 2007. Per impianti solari termici prefabbricati, la certificazione Solar Keymark del collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark del sistema.

Sono ammessi quelli che riguardano la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La detrazione spetta, inoltre, anche per le spese relative all’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, per i quali è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).

Se la normativa europea non è applicabile, può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E). Per i collettori a concentrazione o dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare, la certificazione Solar Keymark è sostituibile da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.

Non è infine detrabile l’impianto di solar cooling per generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).

Come si compila il Modello 730 per i pannelli solari

Nel Modello 730/2024 le spese per l’acquisto di pannelli solari devono essere indicate nei righi da E61 a E62 della Sezione IV, indicando il codice “3” nella colonna 1 “Tipo di intervento”.

Sono ammesse alla detrazione le spese effettuate:

per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020 e comprendenti la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

per le prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.