Detrazioni 730: serve anche la compilazione del coniuge non a carico

Nel modello 730 è indispensabile riportare il codice fiscale del coniuge, anche se quest’ultimo non è a carico, ai fini della relativa detrazione d'imposta.

In fase di compilazione del 730 è necessario indicare sempre il codice fiscale dei familiari, anche se non sono a proprio carico. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate, che rispondendo a un quesito posto da un contribuente specifica le regole per l’invio della precompilata.

Senza questa indicazione, si rischia di perdere le agevolazioni fiscali legate alla composizione del nucleo familiare.

Familiari in dichiarazione dei redditi

Il Fisco, ricorda che nel prospetto "Familiari a carico" del modello 730 è sempre indispensabile riportare il codice fiscale del coniuge, anche se quest'ultimo non è a carico di chi compila la dichiarazione dei redditi e pertanto non usufruisce della detrazione d'imposta.

Per applicare le detrazioni per i familiari a carico l’Amministrazione finanziaria prende comunque a riferimento la Certificazione Unica.

Se la dichiarazione precompilata non riporta il dato del coniuge non a carico, bisogna inserirlo manualmente senza che questo comporti una “modifica” della dichiarazione perché non comporta variazioni d’imposta.

Familiari non a carico nel Modello 730

In caso di mancata indicazione nel modello di questo dato, quindi, non scattano sanzioni trattandosi di una violazione formale.

Tuttavia, per la corretta presentazione del 730, in caso di mancato inserimento del codice fiscale del familiare non a carico, è necessario procedere come segue:

annullare la dichiarazione inviata utilizzando l’apposita funzionalità nell’applicativo della precompilata;

trasmettere una nuova dichiarazione.

In caso di annullamento, quindi, è sempre indispensabile procedere con l’invio di una nuova dichiarazione che, in caso contrario, risulta omessa.