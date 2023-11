Bollo auto ridotto con domiciliazione bancaria: modelli virtuosi

Sconto bollo auto con domiciliazione bancaria: in alcune Regioni, chi paga con addebito RID sul conto corrente beneficia di uno sconto, ecco come funziona.

Alcune Regioni d’Italia hanno avviato negli ultimi anni un’iniziativa “virtuosa”, che potrebbe fungere da esempio per le diverse amministrazioni del territorio: uno sconto sul bollo auto con la domiciliazione bancaria.

Chi versa il bollo attivando l’addebito diretto sul conto corrente, in pratica, beneficia di una riduzione sulla tassa di possesso del veicolo.

Vediamo in quali Regioni è attiva l’agevolazione e come accedervi.

Come funziona il pagamento del bollo auto con la domiciliazione bancaria

L’addebito sul conto corrente (domiciliazione RID) del bollo auto deve essere richiesto alla propria Regione di residenza:

online compilando e inviando il modulo di domiciliazione sul Portale della propria Regione (se il servizio è disponibile) autenticandosi tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi;

compilando e inviando il modulo di domiciliazione sul Portale della propria Regione (se il servizio è disponibile) autenticandosi tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi; per posta inviando i medesimi moduli di adesione per la domiciliazione del bollo auto alla sede regionale di competenza.

Lo sconto, laddove previsto, è riconosciuto per gli anni a seguire, salvo revoca.

Come si fa a pagare il bollo auto con la domiciliazione bancaria

Se l’intestatario del conto non coincide con il proprietario del veicolo, entrambi devono dare conferma la domiciliazione accedendo alla propria Area Personale sul sito della Regione.

Dopo l’attivazione della domiciliazione bancaria del pagamento del bollo auto, previa richiesta alla Regione di residenza, si attiva l’ordine di pagamento automatico a partire dalla prima scadenza del bollo successiva alla domanda.

NB: non c’è bisogno di presentare domanda ogni anno, il rinnovo della domiciliazione bancaria è automatico salvo esplicita revoca da richiedersi alla banca.

Quanto si risparmia pagando il bollo auto con la domiciliazione bancaria

Il risparmio dipende dalla delibera regionale: al momento, soltanto Lombardia e Campania hanno attivato lo sconto sul bollo auto con domiciliazione bancaria. In Lombardia lo sconto è del 15%, in Campania è del 10%.

Le specifiche per Regione

Trattandosi di una tassa regionale, le disposizioni sullo sconto sono una libera iniziativa locale e gli sconti cambiano da Regione a Regione.

Sconto bollo auto con domiciliazione in Lombardia

Calcolo bollo auto: guida completa 14 Novembre 2023 Il primo caso virtuoso di sconto bollo auto con domiciliazione bancaria è della Regione Lombardia. L’iniziativa prevede uno sconto del 15% e si armonizza con le nuove disposizioni nazionali e mira, evidentemente, a contrastare fenomeni elusivi incentivando la regolarizzazione del tributo.

Possono beneficiare dell’agevolazione sia le persone fisiche residenti in Lombardia sia le persone giuridiche, anche pubbliche, che risultino titolari per un parco veicolare non superiore a 50 veicoli.

I contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva possono beneficiare automaticamente dello sconto.

Chi attiva per la prima volta la domiciliazione, può ottenere la riduzione se la richiesta perviene alla Regione entro il 15 del mese precedente alla scadenza del bollo se viene usata la posta ordinaria, oppure entro la fine del mese precedente alla scadenza se la domanda viene effettuata online.

La domiciliazione bancaria resta valida per gli anni successivi a meno che non sia annullata dal richiedente, il quale può esercitare questa opzione in qualsiasi momento. La domiciliazione non è invece prevista per il pagamento della tassa di circolazione.

Sconto bollo auto con domiciliazione in Campania

La Regione Campania ha attivato la domiciliazione bancaria del bollo auto con uno sconto del 10%. Possono aderire residenti nella Regione proprietari di uno o più veicoli; soggetti che pagano per conto del proprietario del veicolo; imprese ed enti.

Con Decreto Dirigenziale n.127/2023 la Regione ha previsto, come unica modalità di adesione, la sottoscrizione del mandato tramite accesso all’area riservata del Portale delle Entrate.

La domanda va presentata entro il giorno 15 del mese precedente a quello della scadenza del bollo, quindi entro il 15 marzo se il bollo scade ad aprile.