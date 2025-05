IMPACT2030: l’intelligenza artificiale per il futuro del lavoro

IMPACT2030 il 28 maggio a Roncade (TV): come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro e cosa può fare per le aziende di ogni dimensione.

Il 28 maggio 2025 si terrà la quarta edizione di IMPACT2030, evento di rilevanza nazionale di scena presso il campus H-FARM di Roncade (TV). Il focus dell’edizione 2025 è l’impatto dell’intelligenza artificiale nei contesti aziendali, con l’obiettivo di approfondire come le tecnologie emergenti stanno trasformando le dinamiche lavorative e produttive, e come le organizzazioni possono affrontare il cambiamento.

IMPACT2030: l’evento e il programma 2025

IMPACT2030 si è affermato negli anni come un appuntamento imprescindibile per imprenditori, manager e professionisti del mondo aziendale che intendono restare aggiornati sulle tendenze emergenti in ambito tecnologico e manageriale. L’edizione di quest’anno si concentrerà sul tema “Preparare persone e organizzazioni”, con particolare attenzione alle sfide e opportunità che derivano dall’adozione dell’AI nei modelli di business.

Si discuterà, tra le altre cose, delle strategie di gestione del cambiamento, sostenibilità e nuove competenze richieste dalle aziende per fronteggiare un contesto in continua evoluzione.

Focus sulle declinazioni dell’AI in azienda

IMPACT2030 rappresenta anche una piattaforma di confronto per le realtà aziendali più innovative, che operano nel settore dell’AI e della digitalizzazione. La giornata sarà articolata in talk, workshop tematici e incontri uno a uno con le principali realtà tecnologiche italiane e internazionali.

In particolare, il programma prevede interventi da parte di aziende come Fairflai, H-FARM Business School, IBM, TeamSystem, Poste Italiane, e TextYess, che affronteranno i temi legati all’integrazione dell’AI nelle aziende. I partecipanti avranno così la possibilità di confrontarsi con esperti in digital transformation, welfare aziendale, automazione dei processi, e intelligenza artificiale applicata ai settori chiave dell’economia.

Oltre alla parte tecnica e innovativa, l’evento offrirà anche l’opportunità di riflettere su come l’AI possa contribuire a modelli di business sostenibili. Il tema della sostenibilità è ormai centrale per le aziende, che devono integrare l’innovazione tecnologica con un impegno crescente verso obiettivi sociali e ambientali. IMPACT2030, in questo senso, si propone come un’occasione di riflessione sulle nuove sfide manageriali e le competenze necessarie per affrontarle.

Gli interventi dei relatori affronteranno anche la gestione del cambiamento e l’importanza di sviluppare leadership capace di integrare l’innovazione digitale con la valorizzazione delle persone all’interno dell’organizzazione.

Una giornata di confronto con i big d el settore

Nel corso della giornata, i partecipanti potranno prendere parte anche a speed date professionali, sessioni di 15 minuti in cui le aziende avranno la possibilità di presentare soluzioni pratiche di AI applicata, raccogliendo feedback immediati da professionisti e altre realtà aziendali.

Il valore aggiunto di IMPACT2030 è proprio quello di unire il focus sull’innovazione tecnologica all’analisi delle sue realizzazioni pratiche, facendo sì che i partecipanti non solo possano apprendere ma anche entrare in contatto con le soluzioni più avanzate nel settore dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione e della gestione del cambiamento.

Perché partecipare a IMPACT2030

IMPACT2030 si conferma dunque un appuntamento importante per tutti i professionisti e le aziende interessate a comprendere come l’AI sta modificando i paradigmi lavorativi e come essa possa essere utilizzata come leva strategica per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Il 28 maggio 2025 rappresenta pertanto un’occasione unica per comprendere le dinamiche future del lavoro e le tecnologie che ne determineranno l’evoluzione. Un’opportunità per aggiornarsi sulle competenze digitali, per confrontarsi con esperti e per esplorare le migliori pratiche legate all’innovazione e alla sostenibilità.