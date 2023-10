Offerte POS per gli esercenti: pubblicato l’elenco online

POS: dopo il protocollo di luglio per ridurre i costi delle commissioni sui pagamenti elettronici, le offerte per gli esercizi commerciali vanno online.

Online sul sito del CNEL una nuova sezione con le offerte POS proposte per gli esercenti, secondo lo schema previsto dal Protocollo d’Intesa per la mitigazione dei costi sui pagamenti elettronici, siglato lo scorso luglio dalle associazioni imprenditoriali con ABI e APSP (banche e prestatori dei servizi di pagamento).

Sconti POS: schema standard per commercianti 4 Agosto 2023 Molte offerte prevedono l’azzeramento dei costi POS per transazioni fino a 10 euro. In ogni caso, le promozioni devono utilizzare lo schema standard previsto dal protocollo.