Soluzioni su misura, software intelligenti e servizi integrati: l’offerta Ford Pro per rendere più efficiente la gestione delle flotte e dei veicoli commerciali.

Semplificare la gestione dei veicoli commerciali, permettendo alle imprese di massimizzare la produttività. Questa è la mission di Ford Pro™, il nuovo brand globale Ford che offre una gamma di soluzioni integrate per ottimizzare l’operatività delle flotte aziendali, mettendo a disposizione prodotti innovativi e servizi di connettività su misura.

Ford Pro™ è il partner ideale delle aziende che vogliono poter contare su un parco veicoli sempre efficiente e performante, affidandosi a un team di esperti per assicurarsi la massima funzionalità in diversi ambiti, rendendo sempre più efficiente la gestione della flotta.

Obiettivo di Ford Pro™, infatti, è permettere alle imprese di focalizzare l’attenzione sul business offrendo soluzioni su misura, operando in ottica One-Stop-Shop attraverso unità specializzate che lavorano insieme per fare in modo che tutto funzioni in maniera ottimale.

Le soluzioni Ford Pro™ sono pensate per soddisfare le esigenze delle flotte commerciali di ogni dimensione, garantendo la massima flessibilità e supporto a trecentosessanta gradi in ogni fase dall’acquisto al possesso, includendo manutenzione, ricarica e gestione del parco veicoli.

Soluzioni su misura, software intelligenti e servizi integrati

L’offerta Ford Pro™ per l’acquisto, la gestione e l’ottimizzazione dei veicoli commerciali e delle flotte è declinata in quattro direzioni principali.

Vehicles

Ford Pro™ accompagna i clienti nella scelta di veicoli commerciali che rispondano alle singole esigenze aziendali, costruendo una flotta ad hoc attraverso una rosa di soluzioni per l’acquisto e il finanziamento di veicoli commerciali.

L’intera gamma si caratterizza per una notevole versatilità, basata su innumerevoli configurazioni per dimensioni, portata e capacità di carico, versioni e motorizzazioni, unendo funzionalità e tecnologie di bordo a servizi digitali avanzati.

Le soluzioni Ford Pro™ spaziano dai veicoli allestiti, tarati sulle specifiche esigenze grazie alla collaborazione con una solida rete di allestitori certificati, fino alle motorizzazioni 100% elettriche che consentono di operare a zero emissioni avvantaggiandosi della propulsione elettrica, senza rinunciare a capacità di carico, robustezza e prestazioni.

Software

Ford Pro™ è anche un ecosistema digitale e connesso in grado di potenziare l’operatività della flotta grazie ai più avanzati software di gestione. Un’unica soluzione integrata capace di connettere i dati di tutti i veicoli in tempo reale, ottimizzando tempo e risorse. In base alle dimensioni della flotta, in particolare, è possibile optare per App e programmi dedicati:

FordPass Pro , la App pensata per una piccola flotta fino a 5 veicoli che consente di monitorare, anche contemporaneamente, lo stato di salute, la posizione, l’efficienza, la manutenzione e i consumi dei tuoi veicoli;

, la App pensata per una piccola flotta fino a 5 veicoli che consente di monitorare, anche contemporaneamente, lo stato di salute, la posizione, l’efficienza, la manutenzione e i consumi dei tuoi veicoli; Ford Pro Telematics , il software gestionale che converte i dati dei veicoli in informazioni e avvisi utili a semplificare la gestione della flotta, come la posizione del veicolo in tempo reale, gli avvisi sullo stato di salute del veicolo e il monitoraggio del conducente, supportando l’operatività dei mezzi e, con E-Telematics, anche tutte le attività di ricarica per le flotte di veicoli elettrici;

, il software gestionale che converte i dati dei veicoli in informazioni e avvisi utili a semplificare la gestione della flotta, come la posizione del veicolo in tempo reale, gli avvisi sullo stato di salute del veicolo e il monitoraggio del conducente, supportando l’operatività dei mezzi e, con E-Telematics, anche tutte le attività di ricarica per le flotte di veicoli elettrici; Ford Data Services, il servizio per chi si avvale già di un proprio gestionale flotte e desidera integrare al suo interno il flusso di dati dei veicoli Ford connessi anche operando su flotte multimarca senza cambiare le proprie abitudini e i processi aziendali.

Charging

Pensando alle esigenze dei veicoli elettrici, Ford Pro™ offre ogni soluzione di ricarica per i veicoli ibridi, Plug-In e 100% elettrici, fornendo anche un valido supporto con la fatturazione centralizzata, la gestione dei rimborsi per le ricariche domestiche, la gestione delle spese di ricarica e con altri strumenti specifici. Il servizio copre diverse necessità charging:

ricarica domestica , ideale per le aziende con un numero limitato di veicoli elettrici grazie alla Wall-box Ford per monitorare e gestire la ricarica in tempo reale tramite App;

, ideale per le aziende con un numero limitato di veicoli elettrici grazie alla Wall-box Ford per monitorare e gestire la ricarica in tempo reale tramite App; ricarica in deposito , pensata per le flotte più grandi, basata sull’installazione dell’hardware e del software di gestione della ricarica che si integra perfettamente con E-Transit;

, pensata per le flotte più grandi, basata sull’installazione dell’hardware e del software di gestione della ricarica che si integra perfettamente con E-Transit; ricarica pubblica: soluzione per il business che richiede lunghi trasferimenti senza rientro in sede di veicoli Ford Plug-in Hybrid o elettrici, accedendo alla ricarica pubblica attraverso la Blue Oval Charge Network, una delle più grandi reti europee.

Service

Affidarsi a Ford Pro™ significa anche ridurre al minimo il numero di passaggi e i tempi di fermo dei veicoli in officina. Il servizio Transit Center offre manutenzione intelligente e predittiva, accelerando i tempi di diagnosi attraverso il sistema di Smart Diagnostic che legge i dati condivisi del veicolo connesso, al fine di adottare una strategia proattiva ordinando in anticipo i componenti necessari, raggruppando gli interventi e prenotando un veicolo sostitutivo.

Valore aggiunto del servizio è Ford Liive, un vero centro di controllo connesso che riduce fino al 60% i tempi di inattività in assistenza e accelera la manutenzione. Il team di specialisti dedicati, infatti, riceve in tempo reale i dati inviati dai Transit Center e monitora tempistiche ed efficienza di ogni riparazione grazie alla speciale piattaforma Uptime Pro.

I servizi Ford Pro™ offrono anche:

orari di apertura estesi;

veicolo di cortesia;

servizio “salta la coda” (Drop Key) con video accettazione (Smart Reception);

servizio veloce “a quattro mani” (Fast Track);

accettazione serale (Over-night Reception);

prelievo e riconsegna veicolo (Pick-up & Delivery);

prenotazione online in tempo reale direttamente sull’agenda del Transit Center (Smart Online Service Booking).

Financing

Ford Pro Financing, quinto pillar di Ford Pro, nasce con l’obiettivo di finanziare prodotti e servizi offerti dal brand globale dedicato ai veicoli commerciali. In questo contesto, si inserisce anche Ford Fleet Management, la nuova divisione creata dall’Ovale Blu e ALD Automotive, due leader indiscussi a livello globale nella fornitura di soluzioni di mobilità.

Con Ford Fleet Management i clienti potranno avvalersi di una soluzione unica per ordinare, finanziare e gestire i veicoli durante tutto il loro ciclo di vita. I servizi acquistabili attraverso Ford Fleet Management sono utilizzabili anche per le flotte multimarca senza distinzione tra le diverse tipologie di veicolo, siano esse vetture o veicoli commerciali. I consulenti di Ford Fleet Management forniranno ai clienti soluzioni personalizzate in base alla specifica tipologia di business, dalla configurazione del noleggio a lungo termine alla gestione della flotta.

Scopri tutte le soluzioni Ford Pro™ per la gestione dei veicoli commerciali sul portale web ufficiale.