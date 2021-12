Design e innovazione nelle soluzioni di arredo Colombini Group Contract

Ambasciatore del design italiano nel mondo, Colombini Group Contract propone soluzioni di arredamento chiavi in mano per residenze, uffici e hotellerie.

Da piccola realtà artigianale a gruppo leader in Italia nel settore dell’arredamento, in grado di collocarsi tra i principali player europei: questo il percorso compiuto da Colombini Group, azienda fondata nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino che conta oggi una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, strutturata in quattro stabilimenti.

La stabilità industriale del gruppo e la capacità di gestire progetti su grande scala hanno permesso la creazione della divisione Colombini Group Contract, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e uffici. Operando con i marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è, Bontempi Casa e Ingenia, Colombini Group è una realtà solida caratterizzata dalla totale integrazione verticale del processo produttivo, dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito.

Fattori chiave del successo di Colombini Group Contract

La divisione Colombini Group Contract realizza progetti d’arredo a livello globale, seguendo le esigenze di ogni singolo cliente e proponendo soluzioni in linea con le caratteristiche del mercato di riferimento. Grazie ai quattro marchi modulabili e intersecabili, l’azienda offre un arredo versatile e curato nei minimi dettagli, creando una varietà di soluzioni uniche in termini di stile e di budget, a livello progettuale e tecnologico.

I professionisti del gruppo gestiscono progetti anche complessi in tutte le loro fasi: dal preventivo alla progettazione e alla produzione, dalla logistica al supporto tecnico e commerciale, fino al coordinamento dell’installazione.

Dietro il successo dell’azienda, diventata ambasciatrice di stile italiano nel mondo, si cela la volontà di porsi al fianco di dealer, clienti e general contractor come unico interlocutore per individuare la migliore soluzione di arredamento, garantendo un approccio Total Look e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Valore aggiunto è il servizio di assistenza prima, durante e dopo la realizzazione dei progetti sia in Italia sia all’estero. Un altro elemento distintivo sono i sistemi di gestione certificati ISO 9001:2008 e ISO 9014, mentre la certificazione ISO 14001 sottolinea l’impegno aziendale nella tutela dell’ambiente.

Soluzioni custom made per hotel, residenze e uffici

Rispondendo in modo efficace a un mercato dominato da continue evoluzioni e sfide, il gruppo si propone di ideare e realizzare programmi di arredo completi garantendo la massima coerenza stilistica. Essere all’avanguardia per Colombini Group Contract significa fornire soluzioni su misura volte ad assecondare i nuovi trend abitativi e lavorativi, come il coliving e il coworking. L’innovazione, uno dei pilastri del gruppo, è intesa sia come adozione di nuove tecnologie sia come capacità di esplorare nuovi scenari, integrando processi industrializzati e lavorazioni artigianali con la massima attenzione alla sostenibilità.

Focalizzando l’attenzione sui settori di attività, la divisione Contract del gruppo Colombini si occupa di realizzare:

progetti per hotel e aparthotel , andando incontro alle diverse esigenze del mercato globale dell’hôtellerie;

, andando incontro alle diverse esigenze del mercato globale dell’hôtellerie; arredi residenziali , proponendo soluzioni complete pensando al benessere che un ambiente dovrebbe garantire;

, proponendo soluzioni complete pensando al benessere che un ambiente dovrebbe garantire; arredamento e complementi per l’ufficio, unendo praticità, funzionalità e design in modo da creare un ambiente di lavoro accogliente e personalizzato.

Il volto internazionale di Colombini Group Contract

La flessibilità che caratterizza la struttura produttiva di Colombini Group Contract consente all’azienda di realizzare progetti di varie dimensioni in tutto il mondo, contando su una fitta rete di agenzie e distributori specializzati. In ambito residenziale, ad esempio, il gruppo si è occupato della produzione di 836 cucine del Pangyo L-Foret, in Corea del Sud, arredate con i prodotti del Brand Febal Casa. Sono 278, invece, gli appartamenti completi allestiti a Dubai, mentre sono stati arredati con i prodotti del Brand Offic’è gli uffici del Talan Towers Executive Hub, a Nur Sultan in Kazakhstan. Risale al 2020, infine, l’allestimento di 75 suite del Daegu Marriott Hotel con cucine Febal Casa.

Scopri tutte le soluzioni di arredo Colombini Group Contract sul portale ufficiale.