Tamponi in 48 ore per chi viaggia per lavoro

Informazioni sulla normativa Covid nei paesi di destinazione e tampone veloce con risultati in 24-48 ore per chi viaggia per lavoro.

Decreto del Governo: regole anti-Covid fino al 31 luglio 15 Luglio 2020 Grazie all'accordo tra BizAway – piattaforma per il business travel – e Ambimed – attiva nel settore della medicina dei viaggi -, chi si sposta per lavoro potrà beneficiare di servizi informativi e supporto per viaggiare in sicurezza. L'intesa, infatti, permette di ricevere le informazioni necessarie sulle normative vigenti nei Paesi di destinazione, ma anche di effettuare il tampone e ricevere i risultati entro 24-48 ore dalla partenza. Sono numerose, infatti, le Nazioni che richiedono che i viaggiatori in ingresso certifichino il loro stato di salute in relazione al Coronavirus. BizAway è in grado di offrire supporto e soluzioni concrete al problema della certificazione dello stato di salute, fornendo informazioni ai viaggiatori e aiutando chi prenota un viaggio d'affari sulla piattaforma dedicata, offrendo l'assistenza necessaria per risolvere in tempi brevi le questioni legate alle normative sanitarie. BizAway e Ambimed, inoltre, danno la possibilità di prenotare, effettuare il tampone e ricevere i risultati entro 24-48 ore dalla partenza. I viaggiatori possono prenotare il tampone presso il più vicino centro del network di Travel Clinics Ambimed per sottoporsi al PCR Swab Test, effettuato sulla base delle richieste avanzate dal Paese di destinazione. => Mappa Coronavirus: la diffusione nel Mondo a luglio 2020 Riusciamo a garantire a ridosso della partenza una serie di operazioni, dalla prenotazione alla refertazione, che normalmente richiederebbero molto tempo: ci occupiamo di tutto noi, attraverso le nostre strutture, in modo da dare la massima serenità a chi parte in questo delicato momento storico – spiega Matteo Ventimiglia, amministratore delegato di Ambimed -. La collaborazione con BizAway è importante per dare ai viaggiatori e, in particolare, alle aziende con personale viaggiante, la possibilità di partire con la certezza di rispettare in maniera puntuale le policy doganali del Paese di destinazione, attraverso un servizio integrato ed erogato dalla nostra rete di travel clinics, Ambimed Point.