Forum Multistakeholder CDP: giovani e sviluppo sostenibile al centro del dibattito

Focus su intelligenza artificiale, finanza sostenibile e transizione green tra le nuove generazioni nell’evento organizzato da CDP.

Giovedì 30 gennaio a Milano è di scena il Forum Multistakeholder organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), appuntamento annuale dedicato al dialogo sui temi chiave dello sviluppo sostenibile in Italia.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida, consentendo la partecipazione sia in presenza che in diretta streaming.

Forum Multistakeholder CDP: i temi chiave in agenda

Il 3° Forum Multistakeholder di CDP rappresenta un’importante occasione di confronto su temi fondamentali per il futuro del Paese, offrendo una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità, all’innovazione e al ruolo delle nuove generazioni. Il Forum affronterà infatti tematiche di particolare attualità.

Intelligenza Artificiale (AI) : analisi delle prospettive e dei rischi associati all’AI, con particolare attenzione agli effetti sulla società e alle strategie per gestire questo cambiamento paradigmatico.

: analisi delle prospettive e dei rischi associati all’AI, con particolare attenzione agli effetti sulla società e alle strategie per gestire questo cambiamento paradigmatico. Finanza Sostenibile : esplorazione del concetto di investimento responsabile e del suo potenziale impatto positivo sulla collettività.

: esplorazione del concetto di investimento responsabile e del suo potenziale impatto positivo sulla collettività. Just Transition : come rendere la transizione ecologica più equa e accessibile, affrontando le sfide del cambiamento climatico in un’ottica inclusiva.

: come rendere la transizione ecologica più equa e accessibile, affrontando le sfide del cambiamento climatico in un’ottica inclusiva. Nuove Generazioni : indagine sul rapporto dei giovani con la sostenibilità, l’AI e la finanza, esplorando le loro aspettative e il loro coinvolgimento in questi ambiti.

: indagine sul rapporto dei giovani con la sostenibilità, l’AI e la finanza, esplorando le loro aspettative e il loro coinvolgimento in questi ambiti. Stakeholder Engagement : riflessioni sulle strategie per migliorare il dialogo, il confronto e la trasparenza con gli stakeholder, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole.

: riflessioni sulle strategie per migliorare il dialogo, il confronto e la trasparenza con gli stakeholder, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole. Competitività di Sistema: analisi dei costi e delle opportunità legate alla transizione sostenibile, valutando come coniugare competitività economica e obiettivi di sostenibilità.

Il programma dell’evento

11:00 – Apertura dei lavori : Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, darà il benvenuto ai partecipanti.

: Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, darà il benvenuto ai partecipanti. 11:10 – Intervento istituzionale : una panoramica sulle politiche attuali in materia di sostenibilità e innovazione.

: una panoramica sulle politiche attuali in materia di sostenibilità e innovazione. 11:20 – Keynote Speech : Dante Roscini, Professore di Management Practice presso la Harvard Business School, condividerà le sue riflessioni sulle tematiche del Forum.

: Dante Roscini, Professore di Management Practice presso la Harvard Business School, condividerà le sue riflessioni sulle tematiche del Forum. 11:40 – Presentazione Ricerca BVA DOXA : presentati i risultati di un’indagine sul rapporto degli italiani, in particolare dei giovani, con la sostenibilità e le nuove tecnologie.

: presentati i risultati di un’indagine sul rapporto degli italiani, in particolare dei giovani, con la sostenibilità e le nuove tecnologie. 11:50 – Talk: “Giovani, sostenibilità e nuove tecnologie. Quale ruolo per la finanza?” : tavola rotonda moderata da Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica e conduttrice televisiva, con la partecipazione di: Giovanni Azzone, Presidente ACRI e Presidente Fondazione Cariplo Francesca Dominici, Professoressa di Biostatistica e Direttrice della Harvard Data Science Initiative Costanza Carmignani, studentessa universitaria Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana

: tavola rotonda moderata da Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica e conduttrice televisiva, con la partecipazione di: 12:50 – Conclusioni: Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, chiuderà i lavori del Forum.

Come partecipare

Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi scegliendo la modalità preferita (in presenza o in streaming) attraverso il sito ufficiale di CDP.