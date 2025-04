In collocamento nuovi BOT e BTP in asta il 24 e 28 aprile

Emissioni BTP e collocamento di BOT a breve termine a fine aprile 2025: dettaglio titoli, modalità di sottoscrizione e calendario aste MEF.

In collocamento due BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) ed in emissione nuovi BTP Short Term nel mese di aprile 2025, destinati a finanziare il debito pubblico italiano.

Gli investitori avranno l’opportunità di partecipare alle aste e acquisire titoli di Stato a breve termine, con rendimenti interessanti in un contesto di stabilità economica.

Emissione BTP Short Term il 24 aprile

Il MEF ha programmato l'emissione di un BTP Short Term con cedola annuale del 2,55%. I dettagli dell'emissione sono i seguenti:

Prenotazione : 23 aprile 2025

: 23 aprile 2025 Presentazione domande in asta : 24 aprile 2025 (ore 11:00)

: 24 aprile 2025 (ore 11:00) Collocamento supplementare : 24 aprile 2025 (ore 15:30)

: 24 aprile 2025 (ore 15:30) Data di regolamento: 29 aprile 2025

Il BTP Short Term avrà una scadenza il 25 febbraio 2027, con un importo minimo offerto di 2.500 milioni di euro e un massimo di 3.000 milioni di euro. Il titolo è caratterizzato da una cedola annuale del 2,55% e sarà emesso con un meccanismo di asta marginale, che prevede una determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione.

Collocamento nuovi BOT il 28 aprile

Il MEF ha annunciato l'emissione di due tipologie di BOT per il mese di aprile 2025: BOT 12 mesi e BOT 6 mesi, con una riapertura delle tranche già esistenti. La sottoscrizione avverrà secondo il seguente calendario.

Prenotazione : 24 aprile 2025

: 24 aprile 2025 Presentazione domande in asta : 28 aprile 2025 (ore 11:00)

: 28 aprile 2025 (ore 11:00) Collocamento supplementare : 29 aprile 2025 (ore 15:30)

: 29 aprile 2025 (ore 15:30) Data di regolamento: 30 aprile 2025

I BOT 12 mesi hanno una vita residua di 4 mesi, con un importo offerto di 2.000 milioni di euro. I BOT 6 mesi, con una vita residua di 5 mesi, hanno anch’essi un importo offerto di 2.000 milioni di euro.

Si partecipa all’asta tramite il sistema di collocamento competitivo, in cui le richieste di acquisto vengono espresse in termini di rendimento. Il prezzo di riferimento sarà calcolato sulla base del rendimento medio ponderato delle tranche.

Modalità di partecipazione

Le richieste di sottoscrizione per entrambe le emissioni devono essere inviate tramite il sistema telematico della Banca d'Italia, con l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria. Gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" potranno presentare fino a cinque richieste per ogni tipo di titolo, con un importo minimo di 500.000 euro per ciascuna offerta. Le offerte non possono superare l'importo in emissione e quelle superiori verranno accettate solo fino a concorrenza dell'importo massimo.

Collocamento supplementare

Nel caso in cui l’asta ordinaria non copra l’intero ammontare offerto, è prevista la possibilità di un collocamento supplementare riservato agli operatori che hanno partecipato all’asta ordinaria, con assegnazione al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta principale. La percentuale di collocamento supplementare sarà pari al 20% dell’importo totale offerto.

Per tutti i dettagli, si può consultare il calendario MEF 2025 delle emissioni di titoli di Stato.